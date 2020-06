Érkezik a nagy zuhé vasárnap

Naposan indul a reggel a legtöbb helyen, de késő délelőttől egyre inkább erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délután, este több helyen alakulhat ki zápor, zivatar - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is északnyugat-délkelet sávban várhatók. A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 mm közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 mm feletti mennyiség sem kizárt.

A csapadékgócokhoz viharos szél is társulhat 90 km/h feletti szélrohamokra is van esély. Helyenként nagyméretű jégre is lehet számítani - írják a meteorológusok.

Főként a déli, kora délutáni órákban erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás!