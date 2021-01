Érkezik az időjárási fordulat

Fordulat áll be időjárásunkban, lehűlés, ugyanakkor változékony idő várható, megszűnik a gyakori párásság. Csapadékra főként havazás, eleinte még délen havas eső, néhol eső formájában lehet számítani, de nem valószínű nagy mennyiség.

Pénteken a Dunántúlon várható csapadékos idő, majd vasárnap és hétfőn főként a déli és keleti országrészben lehet hószállingózásra, gyenge havazásra számítani. Összességében 2 és 5 mm közötti csapadék valószínű az előttünk álló egy hétben.

Éjszakánként mindenütt fagypont alá csökken a hőmérséklet, -1 és -5 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek, de a jövő hét első felében a havas tájakon akár -10 fokig is hűlhet a levegő. Napközben a legtöbb helyen fagypont fölé melegszik a levegő, de a rövid nappalok miatt összességében a fagyos periódusok lesznek a hosszabbak - írják a meteorológusok.

Milyen idő lesz péntek estig?

Péntekre virradó éjszaka dél, délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az északkeleti, északi részeken reggel még lehetnek derült körzetek. Az Alföld, illetve a Dunántúl egyes részein köd is képződhet. A Dunántúlon késő este átmeneti jelleggel gyenge ónos eső, majd inkább havas eső, hószállingózás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalra általában -6 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.



Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Dunántúlon zártabb, míg északkeleten szakadozottabb lehet a felhőzet, ott pár órára a nap is kisüthet. Délután nyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. A Dunántúlon többfelé várható gyenge csapadék: nyugaton, északnyugaton hó, délnyugaton havas eső, eső is lehet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban -6, +1 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet délután 0, +5 fok között várható.