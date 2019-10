Erre kényszerül a 200 ezer alatti nyugdíjból élők tömege Magyarországon

Becslések szerint legalább kétszázezren lehetnek azok a 65 év felettiek, akik munkát vállalnak, hogy kiegészítsék nyugdíjukat, ez a szám pedig a jövőben nőhet is a január elsejétől hatályba lépett adó- és járulékváltozások következtében - olvasható a portfolio.hu összeállításában. A lehetőségek azonban szűkek, a munkaerőpiacon többnyire fizikai munkát kínálnak az időseknek.

Idén a nyugdíjasok foglalkoztatása minden eddiginél előnyösebbé és könnyebbé vált a munkáltatók számára" - mondta a portálnak Farkas András nyugdíjszakértő. A nyugdíj melletti munkavállalás ugyanis a versenyszférában a Munka Törvénykönyve szerint csak 15 százalékos személyi jövedelemadó (SZJA) kötelezettséggel jár. A munkáltató pedig teljes mértékben mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás alól. Így összesen 19 százalékkal olcsóbb 2019. július 1-től nyugdíjast foglalkoztatni, mint egy nem nyugdíjast. A szabályok részmunkaidős foglalkoztatás esetén is érvényesek.

Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének (NYPOE) elnöke szerint keresőtevékenységet a biztosítási jogviszonyban lévők közül 168 262 nyugdíjas folytat. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy van, aki őstermelőként keres pénzt a nyugdíj mellett vagy van, aki vállalkozóként dolgozik, nagyjából 200 ezerre tehető azok száma, akik nyugdíjasként keresőtevékenységet folytatnak.

Vagyis a 65 évnél idősebb korosztály nagyjából 10 százaléka vállal valamilyen munkát, hogy kiegészítse nyugdíját. Erre pedig sokan rá is szorulnak. Az Államkincstár adatai alapján ugyanis a medián nyugdíj összege 117 500 forint, vagyis nagyjából egymillió magyar nyugdíjas van, akinek a havi nyugdíja nem éri el ezt az összeget. A nyugdíjas társadalom hatalmas többségének, 87 százalékának a nyugdíja 50 ezer és 200 ezer forint közötti sávba esik" - mondta Farkas András.

Milyen lehetőségei vannak a dolgozni vágyó nyugdíjasoknak?

A nyugdíjas szövetkezeteknél többnyire fizikai munkát kínálnak a 65 év feletti munkavállalóknak. A fővárosban például 2126 forintos órabérért keresnek targoncavezetőt, éjszakai és nappali műszakban foglalkoztatnának logisztikai csomagfeldolgozót, és van, ahol összeszerelő munkatársat keresnek óránként 1470 forintért. Többnyire visszatérő elem, hogy a feltételek felsorolásánál öregségi nyugdíjas jogviszony mellett elvárás a jó fizikum és a jó teherbírás is. Sok helyen pénztárosként, árufeltöltőként, takarítóként foglalkoztatnák a nyugdíjas munkavállalókat.

Nagyon szűkek a lehetőségek. Budapesten még ki lehet fogni jó ajánlatokat, asszisztensi vagy ügyintézői pozíciót, de vidéken nagyon nehéz a helyzet. Aki nem jön ki a nyugdíjából, annak nem marad más választása, hiába beszél esetleg nyelveket, szerzett diplomát, most elmegy bolti eladónak vagy takarítani - mondta Karácsony Mihály, hozzátéve, sok nyugdíjas most szembesül azzal, hogy annak idején nem jelentették be őket, ezért jóval kevesebb öregségi nyugdíjat is kapnak.

A portfolio.hu felhívja a figyelmet, hogy például a kereskedelmi láncoknál örömmel alkalmaznak nyugdíjas dolgozókat, akik bizonyos pozíciókban megoldást jelentenek a munkaerőhiányra a nyugdíjasok foglalkoztatása. További adalékként kiemelik, hogy az OTP Bank csaknem 9600 munkavállalójából közel 300 nyugdíjas, akik többek között a fiókhálózatban, a Contact Centerben, a háttérműveleti területeken, a könyvelésen, a hr-en, illetve a hitelengedélyezési területen dolgoznak. A bank szerint évek alatt összegyűjtött tudásuk, tapasztalatuk és bölcsességük felbecsülhetetlen érték a szervezet számára, ezért amennyiben egy nyugdíjas kollégánk nyitott a továbbfoglalkoztatásra, kifejezetten örülünk, ha bankunknál dolgozik tovább.