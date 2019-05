Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fejlemény Semjén rénszarvasvadászatának ügyében

Több mint egy év vizsgálódás után a svéd ügyészség lezárta a nyomozást Semjén Zsolt szarvasvadászata ügyében - értesült a 24.hu.

A miniszterelnök-helyettest tavaly áprilisban egy helyi gazda vádolta meg azzal, hogy az ő tulajdonában lévő háziasított rénszarvast lőtte ki. Az ügyben lopás gyanújával indult eljárás. A svéd ügyészség a 24.hu megkeresésére most azt közölte: "a svéd rendőrség számos intézkedést hajtott végre az ügyben, köztük több kihallgatást is. Ennek ellenére senkivel szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A nyomozás holtpontra jutott."

Az ügyészség hozzátette, hogy a svéd hatóságok Magyarországon az üggyel összefüggésben nem hallgattak ki senkit.

Emlékezetes, tavaly márciusban a Magyar Nemzet írta meg, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes évek óta vett részt méregdrága svédországi luxusvadászatokon. A skandináv utakat ráadásul nem ő fizette, hanem egy olyan üzletember, akinek érdekeltségei rengeteg állami és európai uniós támogatáshoz jutottak.

Az egyik vadászat alkalmával Semjénék egy óránként 750 ezer forintért bérelhető helikopterrel eredtek a rénszarvasok nyomába. Miután a vadászatokról fotókat is közölt a lap, és azokat több svéd lap is átvette. Így találkozott a fényképekkel az a svéd gazda is, aki az egyik kilőtt kilőtt állatot sajátjaként azonosította, és feljelentést tett az ügyben.

Semjén a vadászatokat nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában, mert szerinte nem parlamenti képviselőként, hanem vadászként kapott lehetőséget többmilliós vadászataira, ezért azokat nem is kellett bevallania képviselőként. A miniszterelnök-helyettes érvelése szakértők szerint nem állta meg a helyét, ennek ellenére nem indult eljárás ellene - emlékeztet a 24.hu.