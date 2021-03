Biostatisztikus: áprilisig tarthat a mostani járványhelyzet a felfutással

A koronavírus-járvány harmadik hullámáért leginkább a brit mutáció tehető felelőssé Ferenci Tamás biostatisztikus, a kormány munkáját segítő Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Munkacsoport tagja szerint. Nem tart kizártnak egy negyedik hullámot, és azt sem, hogy most a korlátozások ellenére egy az őszihez hasonló pandémiás csúcsot kell átélnünk, aminek csak április végére lehet vége. A brit mutáció pedig letarolhatja az ellátó rendszert, mint Portugáliában, azonban szerencsére ott is megfogták a betegség terjedését - derül ki a Pesti Hírlap cikkéből.

A brit mutáció tehető felelőssé a járvány újbóli fellángolásának, ennek terjedési sebessége és gyors szaporodási képessége Európát ismét térdre kényszerítette, azaz a korlátozások enyhítésére még biztosan várni kell - mondta el a lapnak Ferenci Tamás biostatisztikus.

Lelkileg fel kell készülnünk arra, hogy a helyzet még rosszabb lesz, de ha szerencsénk van, akkor már nem olyan sokáig. Ha megnézzük például Írországot, Portugáliát, vagy az Egyesült Királyságot, akkor azt látjuk, hogy sikerült megfékezniük az új variáns okozta hullámot. Volt egy igen meredek felfutása a járványnak és az esetszámoknak, de ezt idővel sikerült csökkenteni. A rossz hír viszont az, hogy ehhez majdnem mindenhol szigorítani kellett a korlátozásokon

- közölte a szakember a helyzetről. A variánsról elmondta, hogy agresszívabb, mint a korábban ismert törzs, és a briteknél annyira domináns lett, hogy az új megbetegedések 100 százalékáért ez a felelős. A kijárási korlátozások szigorításáról csütörtökön döntött is Magyarország kormánya.

Nyugalmat csak az átoltottság növelése hozna, de ennek a mostani járványcsúcsra még kevés hatása lesz, legfeljebb a felfutó szakasz végéből tud lecsípni. Úgy véli, hogy április elején várható leghamarabb, hogy az átoltottság hatása láthatóvá váljon, ha tartani tudják a tervezett ütemet. Tehát legkorábban akkor lehet vége az intenzívebb járványhelyzetnek.

"Tavaly év végén azért vált súlyossá a helyzet, mert nagyon későn vezették be a szigorításokat. Most pedig éppen az az aggasztó, hogy már az első pillanattól kezdve életben vannak a korlátozások, ráadásul már hónapok óta, és ennek ellenére mondom azt, hogy létrejöhet egy hasonló csúcs" - mondta Ferenci, aki szerint várható egy negyedik negyedik hullám is, ha az immunitás és az oltottság nem korrelál eléggé.