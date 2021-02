Kiderült, mennyi fiatal orvos ment külföldre

A 40 évesnél fiatalabb magyarországi orvosok több mint 16 százaléka ment külföldre dolgozni 2009 és 2017 között egy új kutatás szerint - ez az arány 14 százalék volt 2003-2011 között. A nők nagyobb valószínűséggel vállalnak külföldön munkát, mint a férfiak.

Egy napokban publikált elemzésből kiderül, miként alakult a magyarországi orvosok külföldre vándorlásának valószínűsége 2009 és 2017 között.

A közel 13 ezer orvos adatait vizsgáló kutatás szerint az orvosok mintegy 6 százaléka hagyta el az országot 2009 januárja és 2017 decembere között - derül ki Varga Júlia kutató, tudományos tanácsadó által jegyzett Az orvosok elvándorlása 2009-2017 között című publikációból, amely a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (volt MTA) Közgazdaság-tudományi Intézett Munkaerőpiaci Tükör 2019 című kiadványában jelent. A kivándorlási arány csökkent egy korábbi, szintén kilencéves, 2003-tól 2011-ig tartó időszak kutatásának adataihoz képest, akkor az orvosok 12 százaléka hagyta el az országot.

Az új (2009-2017 közötti) elemzés szerint

a fiatal (40 év alatti) orvosok több mint 16 százaléka,



a 41-50 évesek 6 százaléka,



az 50 évesnél idősebb orvosoknak pedig elenyésző hányada ment külföldre.

Több az idősebb orvos, kisebb az elvándorlás

A 40 évesnél fiatalabbak között nagyobb arányú volt a kivándorlás 2009 és 2017 vége között, mint a megelőző, ugyancsak kilencéves időszakban (16 százalék vs. 14 százalék). A 41-50 évesek pontosan ugyanakkora arányban mentek külföldre a két periódusban, kisebb arányú lett viszont az 50 évesnél idősebb orvosok külföldi munkavállalása. A teljes minta kisebb elvándorlását az idősebb orvosok kisebb külföldi munkavállalási hajlandósága, valamint az alakította, hogy 2009 és 2017 között nagyon megnőtt az orvosok között az idősebb korcsoporthoz tartozók aránya - állapították meg a kutatók.



KRTK KTI

Munkaerőpiaci tükör 2019KRTK KTI

A nők nagyobb valószínűséggel mennek külföldre

A kutatók teljes minta felhasználásával végzett becsléseinek eredménye azt mutatja, hogy az életkor meghatározó a kivándorlásban, a fiatalabbak nagyobb valószínűséggel mennek külföldre, ahogy azok is, akiknek a munkahelyéről más orvos is elment a megfigyelést megelőző hónapban. (A korcsoportos eredmények azt mutatják, hogy ez a hatás csak az idősebb, 51-60 évesek korcsoportjában szignifikáns.) A fiatal, legfeljebb 40 éves orvosok közül, és emiatt a teljes mintában is, a nők nagyobb valószínűséggel vállalnak külföldön munkát. A 40-50 éves orvosok közül inkább a férfiak mennek külföldre - olvasható az elemzésben.

Az alacsonyabb kereset miatt dobbantanak a fiatalok

A fiatal, legfeljebb 40 évesek között azok az orvosok mennek nagyobb valószínűséggel külföldre dolgozni, akik relatív keresete - az ugyanolyan életkorú és neműek keresetével összevetve - kisebb, amíg a 41-50 éves orvosok között azok, akiknek nagyobb a relatív munkajövedelme, vagyis a 41-50 évesek közül, úgy tűnik, a sikeresebb orvosok vállalkoznak a költözésre. (Ezt az eredményt torzíthatja az esetleges be nem vallott paraszolvencia - jegyzik meg az elemzésben.)