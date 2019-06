Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Figyelmeztetést kapott Magyarország - vissza a szégyenpadra?

Nem tett eleget Magyarország az Európai Tanács korábbi ajánlásainak, ami miatt továbbra is jelentősen eltért a magyar költségvetési pálya 2018-ban az előírttól, ezért ismét figyelmeztette az Európai Bizottság Magyarországot, illetve új ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek teljesítésére a magyar kormánynak október közepéig kell előállnia megfelelő intézkedésekkel.

A 2019-es stabilitási és konvergenciaprogramok alapján az Európai Bizottság (EB) számos lépést tett a stabilitási és növekedési paktum keretében, melyek értelmében Magyarország is terítékre került, ugyanis - Romániával együtt - újra figyelmeztetést kapott amiatt, hogy jelentős eltérés mutatkozott 2018-ban az úgynevezett középtávú költségvetési célban (MTO) a korrekciós pályához képest. Ennek korrigálását javasolta a bizottság a két ország esetében.

A kedden közzétett dokumentum megjegyzi, hogy az Európai Tanács tavaly - az Európai Bizottság javaslatára - júniusban már kiadott Magyarország számára egy figyelmeztetést, amiatt, hogy jelentős eltérést vélt felfedezni a középtávú költségvetési hiánycélhoz vezető korrekciós pályához képest és kérte a magyar kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a korrekció érdekében. Vagyis, hogy biztosítsa a magyar kormány, hogy a nettó elsődleges kormányzati kiadások nominális növekedése nem haladja meg a GDP 2,8 százalékát 2018-ban, ami éves egyszázalékos GDP-arányos strukturális kiigazításnak felelt volna meg.

Tavaly december 4-én a tanács megállapította, hogy Magyarország nem tette meg a megfelelő lépéseket, melynek következményeként egy felülvizsgált ajánlást is tett Magyarország számára, miszerint a nettó elsődleges kormányzati kiadások nominális növekedése nem haladja meg a GDP 3,3 százalékát 2019-ben, ami szintén éves 1 százalékos GDP-arányos strukturális kiigazításnak felel meg.

Ekkor viszont már azt is kérték Magyarországtól, hogy minden rendkívüli többletet használjon fel a hiány csökkentésére, miközben a növekedést támogató költségvetési konszolidációs intézkedéseknek tartós javulást kell eredményeznie a strukturális egyenlegben. Ekkor a tanács egy 2019. április 15-i határidőt is meghatározott a magyar kormány számára, ameddig be kellett volna számolnia arról, hogy milyen lépéseket tett a javaslatok végrehajtása érdekében.

Az Orbán-kabinet a határidőre beadott egy riportot arról, hogy milyen lépéseket tervez tenni a decemberi ajánlásokra, amelyről Brüsszel megállapította, hogy nem felelt meg a jelentési kötelezettségeknek, miután a magyar dokumentum nem tartalmazott semmilyen tervet a költségvetési kiigazításra. A strukturális hiányban bekövetkezett javulás pedig elmaradt a tanácsi ajánlástól. Hasonló következtetésre jutott a bizottság a tavaszi gazdasági elemzésében is, amelyet májusban adtak ki.

A bizottság a mai anyagában a 2018-as tényadatok és a 2019-es tavaszi gazdsági előrejelzés alapján azt állapította meg, hogy a magyar kormány elsődleges költségvetési kiadások nettó növekedése az előírttól jelentősen, a GDP 1,3 százalékával tér el, míg a strukturális deficit a 2017-es 3,4 százalékos GDP-arányról 3,7 százalékra nőtt, ami az ajánlott kiigazításhoz képest szintén jelentős eltérést mutat.

A figyelmeztetés kiadásától számítva egy hónapja van az Európai Tanácsnak elfogadnia az érintett tagállamokra vonatkozó ajánlásokat. A szabályok szerint öt hónapot kaphat a tagállam arra, hogy az eltérést korrigálja, melynek alapján a magyar kormánynak október 19-ig kell előállnia a megfelelő intézkedésekkel és tájékoztatást adni arról milyen lépéseket tett az ajánlások végrehajtása érdekében.

A bizottság várakozásai szerint a magyar gazdaság idén 3,7, jövőre 2,8 százalékkal növekedhet, és mivel a magyar államadósság a GDP 60 százaléka felett áll, így a minimálisan 0,75 százalékos GDP-arányos csökkentést kellene kivitelezni mind 2019-re, mind 2020-ra.

MIndezek fényében a bizottság a következő ajánlásokkal állt elő:

az elsődleges költségvetési kiadások nettó növekedési üteme ne haladja meg idén a 3,3 százalékot, jövőre pedig a 4,7 százalékot, ami éves szinten 2019-ben a GDP 1 százalékát kitevő strukturális kiigazításnak felel meg, míg 2020-ban 0,75 százalékosnak;

minden esetleges többlet költségvetési bevételt a deficit lefaragására kell használni, de a kiigazító intézkedéseknek biztosítania kell - növekedésbarát módon - a hosszú távú költségvetési egyensúlyt;

október 15-ig be kell mutatnia a magyar kormánynak azt a kiigazítási tervet, ami a fenti ajánlásokkal összhangban van.

További ajánlások Magyarország számára

Az Európai Bizottság ajánlásai a költségvetési kiigazítás mellett más területekre is kiterjednek. Egyrészt azt ajánlják Magyarországnak, hogy folytassa a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját, különösen továbbképzés révén, valamint javítsa a szociális támogatások és az álláskeresési járadékok megfelelőségét. Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban. Javítsa az egészségügyi eredményeket a megelőző egészségügyi intézkedések támogatásával és az alapellátás megerősítésével.

A javaslatok között szerepel, hogy a magyar kormány állítsa a beruházásorientált gazdaságpolitika középpontjába a kutatást és az innovációt, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiagazdaságot és közlekedést, a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát, valamint az energia- és erőforrás-hatékonyságot, figyelembe véve a regionális különbségeket is. Javítsa a versenyt a közbeszerzések terén. A beruházások terén a bizottság részéről most már inkább a minőségi, jól célzott beruházásokon van a hangsúly.

A korrupcióellenes keret erősítését is javasolják, többek között az ügyészségi munka és a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítása révén, valamint erősítse meg az igazságszolgáltatás függetlenségét. Javítást várnának el a döntéshozatali folyamat minőségében és átláthatóságában a hatékony szociális párbeszéd, az egyéb érdekelt felek bevonása révén, valamint rendszeres és megfelelő hatásvizsgálatokat is javasolnak.

Kívánatos lenne továbbá az adórendszer egyszerűsítése, de azt is szeretné az EU, ha Magyarország megerősítené az adórendszert az agresszív adótervezés kockázatával szemben, illetve javítaná a versenyt és a szabályozás kiszámíthatóságát a szolgáltatási ágazatban.

Nem lesznek szankciók

Bár Magyarország elvileg nem számíthat érdemi szankciókra a túl laza költségvetési politika maitt, miután nem az eurózóna tagja, úgy tűnik mégis tesz valamit a magyar kormány: a kedden bemutatott 2020-as költségvetési törvénytervezetben ugyanis csökkentette a megcélzott költségvetési hiányt, ami hozzájárulhat az EU által is megkövetelt középt távú költségvetési pályához való közeledéshez - szúrta ki a Portfolio.hu. Egyes szakértői vélemények szerint azonban ezek nem valószínű,hogy elegek lesznek a teljes korrekcióhoz, először 2022 tavaszán képzelhető el, hogy Magyarország kikerül az eljárás alól.

Az országspecifikus ajánlásokat ezt követően várhatóan az uniós miniszterek vitatják meg, majd a tagállamok állam-, illetve kormányfői hagyják jóvá azokat. Ezt követően a tagállamokon a sor, hogy nemzeti gazdasági és költségvetési szakpolitikáik keretében végrehajtsák az ajánlásokat - derül ki a bizottság közleményéből.