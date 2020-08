Gulyás Gergely: senki ne utazzon külföldre szabadságra szeptembertől!

A kormány a koronavírus külföldi behurcolása miatt aggódik, ezért azt kérik, senki ne szervezzen szeptembertől külföldre szabadságot - hangzott el a szerdai kormányinfón.

A kormány a romló külföldi koronavírus-fertőzési adatok miatt azt kéri a magyaroktól, hogy szabadságot, nyaralást ne szervezzenek külföldre szeptembertől, főleg ne a déli országokba - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón. Az oktatás újraindítása elengedhetetlen az ország működőképességének fenntartásához, márpedig ehhez arra van szükség, hogy ne nőjön a fertőzöttek száma - tette hozzá Gyulás az MTI szerint.

A beutazási szabályokon is szigorít a kormány, erről a jövő héten tartanak majd tájékoztatást.

A norvég járványügyi adatok azt mutatják, hogy indokolt Norvégia átsorolása Magyarországon is - jegyezte meg Gulyás Gergely. Így az országos tisztifőorvos járványügyi kockázati besorolása sárgából zöld színbe válthat, ami azt jelenti, hogy teszt és karantén nélkül haza lehet térni a magyaroknak Norvégiából.

A kormány azt is támogatja, hogy a Millenáris Parkban létrejöjjön egy Álmok álmodói 2 kiállítás, amihez támogatást is biztosít. ("Álmok álmodói - világraszóló magyarok" első kiállítás - ami magyar találmányokat, tudósokat és művészeket mutatott be - az első Orbán-kormány idején 2001-2002-ben volt a Millenárison, a kiállítást és a kiállítótér kialakítását, valamint annak magas, több mint hárommilliárdos költségét akkoriban sokan kritizálták - a szerk.)

A kormány 2,5 milliárd forint támogatást ad a Magyar Tenisz Szövetségnek - közölte Gulyás. (A szervezet élére a közelmúltban választották meg - egyedüli indulóként - elnöknek Lázár János fideszes politikust. A szövetség gazdálkodása miatt februárban pénzügyi átvilágítást rendelt el a szövetség elnöksége, ez jelentős hiányt tárt fel, és ennek eredményeképpen a teniszszövetség 3,5 milliárdos konszolidációt kért a kormánytól. Korábban teniszszervezetek "elhatárolódtak a szövetség korábbi, súlyos költségvetési hiányt okozó működési anomáliáitól, és azoktól, akik ebben bármilyen aktív vagy passzív szerepet vállaltak".)