Új kémosztag figyeli a hálapénzt elfogadó orvosokat

A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel(NVSZ) egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara (MOK). A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak a negatív tapasztalatokról számolna majd be a sajtónak – írja a hvg.hu.

A NVSZ keretén belül létrejött egy új, az egészségüggyel foglalkozó főosztály, amely két régióban látja el tevékenységét március 1-től. A védelmi tisztek napi szinten együttműködnek az egészségügyi intézmények vezetésével, dolgozóival és szükség esetén segítséget nyújtanak - ezt közölte a Magyar Orvosi Kamara azután, hogy megbeszélést folytatott az NVSZ vezetésével - írja a hírportál.

Az NVSZ egy titkosszolgálat, amely a rendőrségen és más hatóságokon belül elkövetett korrupciót, korrupciós kísérleteket próbálja felderíteni. Nincs nyomozati jogköre, de erre nincs is szüksége, mert ha titokban felderít egy-egy ügyet, akkor feljelentést tesz a nyomozásra illetékes hatóságoknál - a bizonyítékokat mellékelve.

A MOK közleményében sok újdonságot nem ír azzal kapcsolatban, hogy március elsejétől az NVSZ fogja ellenőrizni titokban, hogy az orvosok fogadnak-e el hálapénzt, ami ugye most már bűncselekménynek számít.

"A MOK és az NVSZ is úgy látja, hogy a hálapénznek nevezett vesztegetési pénz visszaszorítása és megszüntetése érdekében a hangsúly nem a szankciókra, hanem a megelőzésre helyezendő. Ennek érdekében mind az egészségügyi dolgozók, mind pedig a lakosság körében felvilágosításra, kampányra van szükség, melyben a két szervezet együtt tud működni" - írta közleményében a MOK.

Azt is írták, hogy a megbeszélésen kitértek a médiában próbavásárlásnak nevezett megbízhatósági vizsgálatokra is. "Az NVSZ valóban végez ilyen vizsgálatokat, de ezek fő célja is az egészségügyi korrupció prevenciója lesz.

Ezen vizsgálatok szigorú jogszabályi keretek között, a szükséges engedélyek birtokában zajlanak majd.