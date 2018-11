Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hamarosan itt az első havazás

A hétvége még az esőé nemcsak itthon, de szinte egész Európában. Viszont hétfő este már jön a lehűlés, majd kedden leeshet az első hó.

Izlandtól Dél-Skandinávián, a Lengyel-alföldön át egészen a Fekete-tengerig magasnyomás húzódik. Területén számottevő csapadék nem hull, viszont több helyen párás, tartósabban ködös az idő. Többfelé napközben is gyengén fagy, és fagyos idő jellemzi Oroszország európai részének időjárását is, ahol egymást követik a sarkvidéki hideg, délkelet felé tartó léghullámok. Délnyugat- és Dél-Európában viszont továbbra is enyhe az idő. Bár többször felhős az ég, de főként a Földközi-tenger középső medencéjében kevéssel 20 fok fölé melegszik délutánra a levegő.

A délnyugat-európai ciklonális mező egyre inkább a Kárpát-medencében is érezteti hatását. Délnyugati áramlással továbbra is nedves, átmenetileg kissé enyhébb levegő érkezik térségünk fölé; vasárnap a nap második felében már egyre többfelé számíthatunk esőre.

Ez várható itthon

Magyarországon is borult, párás idő lesz vasárnap estig. Csupán kezdetben vékonyodhat el kisebb körzetekben a felhőzet. Kisebb eső is több helyen lehet, majd vasárnap délutántól csapadékos idő valószínű, este már országszerte esővel. Holnap a keleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 6 és 12 fok között várható - írja a met.hu.

Hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég. Országszerte várható kiadós eső, a legtöbb csapadék az északi, északnyugati megyékben valószínű. Estétől az Alpokalján és az Északi-középhegység magasabb helyein havas eső, hó váltja az esőt. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.K

Kedden többnyire erősen felhős lesz az ég, szórványosan várható eső, havas eső, hó. Északnyugaton, északon a havazás, délkeleten, keleten az eső lesz a jellemző. Az északi, északnyugati szél erős, a Dunántúlon, valamint a Bodrogközben viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

Szerdán észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Eleinte néhol még gyengén havazhat, majd megszűnik a csapadék. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -5 fok között, a derült tájakon -5 fok alatt valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.