Hatalmas létszámleépítéseket terveznek a magyar autóiparban

Akár 10-15 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az autóiparban amiatt, hogy a koronavírusjárvány alatti tavaszi kényszerszünetek után most újabb hetekre állnak le a nagy gyárak. Nemcsak a nagy márkák gyárakban vannak veszélyben a dolgozók, de a beszállítókhoz is begyűrűzhet a válság. A legtöbbeknek már se tartalékai, se fizetett szabadsága nincsen.

A gyárak dolgozóinak és a beszállítóknak az újabb megrendelés nélküli napok, amelyek abból adódnak, hogy a karantén után is lesz nyári szünet a cégeknél komoly fenyegetettséget jelent: az alkatrészgyártók is elkezdték felélni a tartalékaikat, ha azok nem fogytak el már jóval korábban. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a Népszavának arról beszélt, hogy az érintett társaságok, gyárak dolgozóiknak elfogyott a fizetett szabadsága, így félő, hogy ezreket maradnak most jövedelem nélkül, és cégcsődök sorozata jön az autóiparban.

A járványügyi korlátozások miatt már tavasszal meg kellett állniuk néhány hétre az autógyáraknak, most nyáron viszont nem is arról van szó, hogy a szokásos leállásra mennének el a cégek, hanem hogy a válság miatt kevesebb a társaságok megrendelése is.

László Zoltán szerint emellett a leginkább a Volkswagent érintő emissziós botrány úgy tűnik, annyira megtépázta a piacot, hogy azóta sem tud igazán talpra állni a járműgyártás - a régi technológiára már, az újra még nincs igény -, ennek jeleit pedig csak elfedte a koronavírus. Részben ez is lehet az oka, hogy az elkövetkező hetekben a kecskeméti Mercedes, a győri Audi és az esztergomi Suzuki is leállítja egy-két hétre a termelést. Igaz, karbantartási munkálatokra hivatkozva.

Az autógyárak még ki-kigazdálkodják, hogy fizetett szabadságra menjenek a dolgozók, de a beszállítóknál már korántsem ez a helyzet. Pedig a hazai autóiparban dolgozó mintegy 170 ezer ember csupán tizede, úgy 18 ezer munkavállaló a három nagy autógyártó alkalmazottja, a többiek ezeknek a nagy gyáraknak dolgoznak be. A társaságoknál viszont már a tavaszi kényszerű leállások idején elküldték a dolgozókat fizetett szabadságra, ami akkor el is fogyott. Tartalékaik nem lévén most a beszállítók egy része már a létszámleépítésen gondolkozik.

Főként a másod, harmadvonalbeliek, de akad a nagyobbak között is olyan cég, amely a Vasas értesülései szerint 300-400 fő elbocsátását tervezi, aztán ha kellenek, újra felveszik őket. Épp ennek kedvez a kormány munkahelyteremtő programja is, mert az a regisztrált álláskeresőket alkalmazó cégektől az állam hat hónapig átvállalja bruttó 200 ezer forintig az érintettek bérének kifizetését, ami átlagban az autóipari fizetések 2/3-a.