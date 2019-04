Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas profitot zsebelt be a Mészáros-féle szállodabirodalom

A Hunguest Hotels Zrt. által üzemeltetett szállodákban 2018 során az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel, a nyereség pedig 86 százalékkal lett magasabb a 2017-esnél.

Az előző évhez képest több mint 62 százalékos növekedéssel, 23,676 milliárd forint árbevételt ért el tavaly a Hunguest Hotels Zrt., amely után 3,4 milliárd forint adózott eredményt tehettek zsebre a tulajdonosok. Az utóbbi 86 százalékkal magasabb a 2017-esnél. A saját üzemeltetési körbe tartozó szállodák 55 százalékkal, több mint nyolcmilliárd forintra bővítették bruttó üzemeltetési eredményüket - árulta el a Magyar Nemzetnek Hülvely István, a szállodalánc vezérigazgatója.

A saját tulajdonú hotelek szobakihasználtsága másfél-két százalék fölötti bővüléssel csaknem 70 százalékra nőtt, amivel erősödött a szállodalánc piacvezető szerepe, miközben fontos változások történtek a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt.-hez tartó társaságnál. (Mészáros 280 milliárd forint becsült vagyonnal a 2. a Napi.hu kiadásában megjelent A 100 leggazdagabb kiadvány rangsorában - a szerk.)

Jó volt és jó lesz

A Hunguest saját magyarországi egységeiben a külföldi vendégek száma 2018-ban meghaladta a korábbi években mért beutazóforgalmat. Leginkább a cseh, a német és az osztrák turisták érdeklődése erősödött a magyarországi pihenési lehetőségek iránt, míg Romániából, Lengyelországból, Szlovákiából és Oroszországból, illetve más országokból a tavalyelőttivel közel azonos arányban érkeztek turisták.

A vendégek közel kétharmada magyarokból áll, akik készpénzes és Szép-kártyás költése is nőtt az elmúlt évben. Jók a kilátások 2019-re is - fejtegette a vezérigazgató -, a húsvéti ünnepekre például már telt házas foglalásokat jegyeznek. Az időjárás nem volt túl kegyes az év első hónapjaiban a vendéglátókhoz, ezért nehezebben indult be a belföldi turizmus, áprilisra azonban már szép számban érkeznek a szobafoglalások.