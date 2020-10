Hatalmas változás jön az időjárásunkban - megszólalt az OMSZ

Komorabb arcát mutatja az időjárás a hétvége első napján. Többnyire erősen felhős idő várható helyenként gyenge esővel. Jövő héten viszont nagy változás következik - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A jövő hét közepéig marad a hideg, szerdától viszont markáns melegedés kezdődik a magasban. Az egymást váltó mediterrán ciklonok helyett, lesz egy nagy légörvény tőlünk nyugatra, ennek a képződménynek az előoldalán érkezik a meleg levegő - írják a meteorológusok.

15 fok fölé jó eséllyel benézünk, sőt nyugaton már a 20 fok feletti értékeknek is nagy a valószínűsége.

Szombatra virradó éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az ország északnyugati felén - a Pécs-Miskolc vonaltól északnyugatra - elszórtan eső, zápor is kialakulhat. (Az Északi-középhegység csúcsain havas eső, esetleg hó is előfordulhat.) A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, keletebbre mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra a Dunától keletre köd képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul, 7 foknál enyhébb idő inkább csak a Nyírségben lehet.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban a délnyugati megyékben azonban délután már felszakadozik a felhőzet. Reggel, délelőtt még elszórtan várható eső, zápor, majd délutánra a Dunántúlon, estére pedig a Dél-Alföldön is megszűnik a csapadék. (Az Északi-középhegység csúcsain havas eső is előfordulhat.) A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, sőt erős széllökések is kísérik, az Alföldön eközben a nyugati, délnyugati szél élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul, 7 foknál enyhébb idő inkább csak a Nyírségben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Vasárnap csökken a felhőzet - legtovább keleten, északkeleten maradhat felhős az ég -, majd változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Keleten, északkeleten szórványosan, másutt elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor, délutántól megszűnik a csapadék. Elsősorban hajnalban pára-, ködfoltok lehetnek. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a csúcshőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű.

Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű. Főleg hajnalban, reggel pára-, illetve ködfoltok várhatók. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -1 és +5, a maximum-hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Kedden általában változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, de hajnalra pára, köd, illetve rétegfelhőzet is kialakulhat, amely (nagyobb eséllyel a keleti országrészben) akár tartósabban is megmaradhat. Csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között alakul.

Szerdán változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel. Főleg reggel, délelőtt várható pára, köd, amely helyenként hosszabb ideig megmaradhat, főleg az Északi-középhegység térségében. Általában nem várható csapadék, legfeljebb a hosszabb ideig párás, ködös, felhős körzetekben fordulhat elő szitálás. A déli, délnyugati szelet sok helyütt erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 1 és 8, a maximum-hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, nyugaton, délnyugaton az enyhébb idő.