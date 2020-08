Horgászik a gyereke? Erről mindenképpen tudnia kell

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság (Nébih) örül, hogy egyre több gyerek is horgászik, de felhívják a figyelmet a szigorú szabályokra, amelyek rájuk is vonatkoznak. Sok a teendő és kötelesség, amiről a legtöbb szülő elfeledkezik.

A horgászat ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek körében is egyre inkább népszerű szabadidős tevékenység. Az örömteli hír mellett azonban azt is fontos hangsúlyozni, hogy hazánk halállományának és vízterületeinek megóvása érdekében a gyermekhorgászokra is éppen olyan szigorú szabályok vonatkoznak, mint nagykorú társaikra - írja tájékoztatójában a Nébih, amely először azt tisztázza, hogy gyermekhorgásznak a harmadik életévüket betöltött, de 15 évesnél fiatalabbak számítanak.

Hogy számukra a horgászatot vonzóbbá tegyék, egy kicsivel kevesebb kötelezettségük van: így nem kell horgászegyesületi tagnak lenniük. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nincs szükségük horgászjegyre: halgazdálkodási vízterületeken halfogást és a halfogásra irányuló tevékenységet állami horgászjeggyel vagy turista állami horgászjeggyel, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, a hatályos törvények betartásával folytathatnak. A velük lévő idősebb horgász segíthet ugyan a felszereléssel és tanítgathatja a kisebbet, de helyette nem pecázhat.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem dobhatja be a felcsalizott horgász szereléket, illetve a megakasztott halat sem húzhatja ki a gyermek helyett, azonban feltétlenül segíthet a hal horogtól való kíméletes megszabadításában. Ezek ismeretében tehát érdemes a gyermeknek olyan horgászati módszert választani, amely során a célhal megfogásához szükséges fizikai állapottal és képességekkel rendelkezik. Vagyis ne egy 100 kilós harcsa megakasztásával kezdje el a pályáját, hanem inkább kisebb békéshalakkal érdemes kezdeni.

Szintén a törvény rögzíti, hogy a horgászathoz állami horgászjegyet és horgász fogási naplót kell kiváltani, viszont az állami horgászjegy gyermekhorgász esetében díjtalan, csak a fogási napló 300 forintos ellenértékét kell kifizetnie.

Horgászat során a gyermekhorgásznak az alábbi szabályokat szükséges betartania:

Köteles magánál tartani az állami horgászjegyet és a fogási naplót, illetve napi horgászjegyet a horgászati tevékenység minden pillanatában.

Köteles betartani a rendeletben meghatározott, az őshonos halfajok fajlagos tilalmi időszakára, valamint a méret- és mennyiségi korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket. A gyermek - a törvényi előírás szerint - a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot, ezen belül a menyhalból, sügérből és domolykóból 2 kg-ot foghat ki.

Gyermekhorgász az állami horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal felszerelt horgászkészséget használhat.

Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve fogási mód alkalmazása, amely a halállományt vagy annak élőhelyét veszélyezteti.

Valamely védett vagy fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott halat - a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.

Tilos a megfogott halak kínzása, a megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A halak és élőhelyük védelme érdekében tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

A gyermekhorgász családjának vagy a horgászat során a kísérőjének egyaránt feladata és kötelessége, hogy a gyermeket - a természet és a halak élőhelyének védelme érdekében - felelős, jogszabályokat követő, természetet tisztelő és szerető horgásznak nevelje.