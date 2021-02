Időjárás: havazással, szélviharral tör be a tél

A jövő hét eleje még viszonylag enyhe lehet, inkább esőzésekkel tarkítva, de szerdán akár 10-20 fokot is hűlhet a levegő egy ciklon miatt, csütörtökre pedig 110 kilométer/órás szél, erős fagyok és jelentősebb havazás várható.

Vasárnap este túlnyomóan borult, párás idő várható. Nyugat felől egyre nagyobb területen kell ismétlődő esőre számítani. A déli, délkeleti szél helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 9 fok valószínű, amely nagy területen már a késő esti órákban beáll - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat a met.hu-n.

Hétfő délelőtt is jellemzően borult lesz az idő, majd estétől az Észak-Dunántúl irányából átmenetileg akár nagyobb területen is szakadozhat a felhőzet. Sokfelé valószínű kisebb-nagyobb megszakításokkal eső, záporeső, délen kis valószínűség mellett zivatar is kialakulhat. Előbb a Dunántúlon, majd a középső tájakon is északnyugatira fordul a szél, és több helyen megerősödik, a Tiszántúlon azonban marad a délies légmozgás, erős lökések errefelé még inkább délelőtt lehetnek. A hétvégéhez képest melegszik majd az idő: 4 és 12 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet Magyarországon, északnyugaton lesz a leghidegebb.

Kedden viszont az éjszakai átmeneti felszakadozást követően nyugat felől beborulhat az égbolt az előrejelzés szerint. Várhatóan hajnalra északkeleten megszűnhet a vegyes csapadék hullása, ugyanakkor az éjszaka második felében délnyugat felől már egyre többfelé eleredhet az eső, utóbbi csapadékrendszer fokozatosan kelet felé helyeződik. Az északi megyékben az eső mellett havas eső, havazás is előfordul. Néhol ónos eső sem kizárt. Estétől már vékonyodhat a felhőtakaró. Helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 9 fok között alakul, de délkeleten - Csongrád-Csanád és Békés megyékben - néhol 10, 13 fokot is mérhetnek majd.

A Metkep.hu szerint az igazi időjárási fordulat szerdán éri el Magyarországot egy ciklon révén, kezdetben ennek előoldalán leszünk, így az északi megyéket leszámítva megenyhül az idő és délen ismét 8-10 fok lehet a modellek szerint. Északra azonban nem tud feljutni a meleg, ott fagypont körül alakulnak majd a hőmérsékletek. Már szerdán is jelentős mennyiségű csapadék hullhat, ami északon, északnyugaton havas eső, eső és hó formájában valószínű. Majd csütörtökön hajnalban viharos, akár 100-110 kilométer/órás széllel, hóval betör a fagy az előrejelzésük szerint: széllel sarkvidéki hideg tör majd be, ami órákon belül, néhol közel 20 fokos lehűlést okoz. Éjjel még csak az ország nyugati és északi harmadán, reggelre már a Tisza vonalanál is fagyhat, estére országszerte mínusz 5 fok köré, alá, északon akár mínusz 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kevésbé lesz erős a váltás: csütörtökön délelőtt még jobbára borult idő várható, majd délután nyugat felől egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet, felhőátvonulások lehetnek, estig inkább csak a Tiszántúlon maradhat borult az ég. Sokfelé, estétől már inkább csak a Tiszántúli területeken valószínű csapadék: az esőt nyugat, északnyugat felől havazás váltja fel mindenütt. Az északi, északnyugati szél megerősödik, sok helyütt viharossá fokozódik. A hajnali, reggeli órákban általában -9, +9 fok valószínű, napközben pedig fokozatosan hűl a levegő.