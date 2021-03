Zuhét és hűvöset jósolnak nagypéntekre

A mostani felmelegedésnek a szombati hidegfront vet átmenetileg véget. Vasárnapra visszaesik a hőmérséklet, majd hétfőtől gyorsan erősödik a nappali felmelegedés mértéke. Nagypénteken újabb, ezúttal markánsabb hidegfront érkezhet csapadékkal és jelentős hőmérséklet-visszaeséssel.

Derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, majd szombat hajnaltól nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, de legalább néhány, a délkeleti, keleti tájakon akár több órára is kisüt a nap szombaton is. Szombat délutántól több helyen számíthatunk záporesőre, esőre, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföld nyugati tájain zivatar is kialakulhat. Szombat reggeltől a délnyugati, déli, délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, néhol viharos széllökések. Zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3 és +6 fok között alakul, ám a fagyzugos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 20 fok között várható.

Vasárnap észak felől szakadozik az összefüggőbb felhőzet, ugyanakkor közép- és magasszinten is érkeznek fölénk felhők. Főleg éjjel, reggel még elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, napközben már nem valószínű számottevő csapadék. Az északnyugati, majd délnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban -1 és +7, délután 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn az ország délnyugati, nyugati felén változóan felhős, északkeleti, keleti felén nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nem valószínű számottevő csapadék (esetleg az északkeleti határnál fordulhat elő itt-ott jelentéktelen eső). Helyenként megélénkül a nyugati szél. Éjszaka -3 és +4 fok közé süllyed, napközben 13 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a nyugati megyékben lesz a melegebb idő.

Kedden délelőtt jobbára közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A délutáni órákban észak, északnyugat felől csökken a felhőzet. A keleti megyékben maradhatnak erősen felhős körzetek. Az északkeleti megyékben helyenként, másutt elvétve előfordulhat gyenge eső. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 2 és 7 fok közé süllyed, napközben 13 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten lesz a hűvösebb, nyugaton a melegebb idő.

Szerdán főleg a középső országrészben számíthatunk több órás napsütésre. Emellett keleten inkább gomolyfelhők lesznek az égen, majd északnyugat felől egyre több fátyolfelhő érkezik. Számottevő csapadék nem valószínű (inkább csak a keleti határnál lehetséges elvétve gyenge eső, zápor). Néhol megélénkülhet az északi, majd a keleti szél. A hajnali órákban 2, 8, délután pedig 18, 22 fok valószínű.

Csütörtökön jobbára gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Nem valószínű számottevő csapadék (inkább csak északkeleten lehet néhol kisebb eső, zápor). A déli szelet néhol időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 5 és 10, a csúcsérték 17 és 23 fok között várható - írják a meteorológusok.