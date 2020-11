Időjárás: havazással kezdődik a jövő hét

Vasárnap és hétfőn is több helyütt havazhat még, ahogy lehűl a levegő. Hétfőn sokfelé lesz még fagypont alatt a hőmérséklet a nappali órákban is, de a hét későbbi napjain sem kell enyhülésre számítani.

Vasárnap éjszaka a Dunántúlon szakadozott felhőzet valószínű, keleten többnyire erősen felhős lesz az ég, és elszórtan alakul ki havazás, hózápor. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon néhol megélénkül, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában +1 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat a met.hu-n. A fővárosban, Tatabányán, Debrecenben, Pécsett és Szombathelyene éjszaka 0 fok körül alakul a hőmérséklet, míg Balassagyarmat környékén mínusz 5 fokra is hűlhet a levegő. A keleti országrészben -1 és 0 fok között lesz a hőmérséklet, enyhe havazás lehet Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Tiszafüred és még Szarvas környékén is.

Szombatról vasárnapra virradóra egyébként az északi, északkeleti területeken már esett hó, mivel átvonult egy hidegfront felettünk. Az északkeleti határ mentén pár centis hó meg is maradt. Éjszaka a Dunántúlon felszakadozott a felhőzet, az északkeleti országrészt viszont egy újabb nedves léghullám érte el, emiatt ott még a vasárnap reggeli órákban is több helyen havazott.

Hétfőn is velünk maradt a hideg időjárás, a Dunántúlon több-kevesebb napsütésre számíthatunk, de délelőtt keleten, délkeleten még több lesz a felhő, és helyenként havazás is lehet, majd délután ott is felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -6 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul. Ekkor inkább Békéscsaba, Gyula, Hódmezővásárhely, Szeged és Makó környékén várható havazás, de az enyhe léghőmérséklet (plusz 1-2 fok) miatt nem várható, hogy tartósan megmaradna a hó.

Kedden már nagyrészt borult, párás, főleg éjjel, reggel helyenként ködös időre számíthatunk. Napközben délkelet, kelet felől csökkenhet a rétegfelhőzet kiterjedése. Számottevő csapadék nem lesz, de helyenként előfordulhat hószállingózás. A déli szél csak a Kisalföldön élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A leghidegebb Nógrád, Heves és Borsod térségében lesz, de a nyugati országrészben, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely és Zalaegerszeg térségében éjszaka, főleg a fagyzugosabb helyeken kemény mínuszokra van kilátás.

Szerdán napközben főleg északkeleten vékonyodik a rétegfelhőzet, feloszlanak a ködfoltok, több-kevesebb napsütés is lehet a fátyolfelhők mellett, azonban délnyugat felől megkezdődik a felhőzet vastagodása. Kora délutánig nem valószínű csapadék. Késő délutántól, estétől délnyugat felől havazás kezdődhet (este, éjjel a déli megyékben helyenként havas eső, ónos eső is lehet). Az északkeleti szél a Dél-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős északkeleti részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.