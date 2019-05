Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: jégesőre figyelmeztet az OMSZ

Bár szakadozik a felhőzet helyenként, de maradnak a zivatarok és az esős idő. Csütörtökön jégeső is kialakulhat, a front érzékenyek pedig migrénnel is meg kell, hogy küzdjenek.

Szerdán délután többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati, nyugati, másutt a délnyugati szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet késő este 12 és 17 fok között alakul - közölte honlapján az Országos Meteorológiai Szövetség.

Csütörtökön északkeleten erősen felhős idő lesz, másutt szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet. Keleten, északkeleten többfelé, másutt elszórtan várható zápor, keleten néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé erős, néhol viharos lesz. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Főként északkeleten és az ország keleti felében a zivatarok intenzív csapadékhullással és szélerősödéssel (50-65 km/h) érkezhetnek. Jégeső is jöhet csütörtökön - derül ki a vészhelyzeti előrejelzésből.

Pénteken a Dunántúl nyugati felén napos időre számíthatunk kevés felhővel, csapadék nem valószínű, másutt ugyanakkor többnyire erősen felhős lesz az ég, csak rövid időszakokra süt ki a nap, és kelet felé haladva növekvő eséllyel várható eső, zápor. Az északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

A hidegfront jellegű hatás miatt az arra érzékenyek legáltalánosabb panaszként fejfájást, migrént, tartós álmosságérzést tapasztalhatnak. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.