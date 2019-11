Időjárás: más lesz az élet keleten és más nyugaton

Csütörtökön már az ősz naposabb oldalát is megtapasztalhatjuk, legalábbis a Dunántúlon. Keleten viszont még kitartanak a felhők, és lesz, ahol esni is fog. A kettősség pedig - ha nem is ilyen elosztásban - kitart a hétvégén is - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A csütörtökre virradó éjszaka első felében még alapvetően borult lesz az ég, és szórványosan eshet az eső, majd az éjszaka második felében a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, és főként keleten lehet eső, zápor. A Dunántúlon az északnyugati, másutt a délkeleti szél eleinte többfelé élénk, néhol erős lesz, majd fokozatosan mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7, a Tiszántúlon 8 és 12 fok között várható.

Csütörtökön a Dunántúlon változóan, keleten többnyire erősen felhős lesz az ég, és főként a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan eső, záporeső. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7, a Tiszántúlon 8 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14, keleten, északkeleten 15, 17 fok között várható.

Pénteken éjszaka több helyen köd képződik, amely helyenként csak lassan oszlik fel. A ködmentes területeken nagyrészt erősen és többnyire gyengébben felhős tájak egyaránt lehetnek. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás lehet a ködös tájakon. A délkeleti, déli szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

Szombaton Nyugat-Dunántúlon erősen felhős idő várható több helyen esővel, záporral, másutt változóan felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a Tiszántúlon a legmelegebb - jósolják a meteorológusok.

Vasárnap a Dunántúlon többnyire erősen felhős időre számíthatunk, és nyugat felé haladva növekvő eséllyel várható eső, zápor, másutt a változóan felhős égből csapadék nem valószínű. A délkeleti, keleti szél élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.