Időjárási figyelmeztetést adtak ki nyolc megyére

Nagy mennyiségű hó, valamint a felerősödő szél okozta hófúvás miatt első fokú figyelmeztetést közölt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)

Csütörtök hajnalig a csapadékzóna egyre inkább délnyugat felé szorul vissza, majd holnap ismét északkelet felé terjeszkedik. Havazás legfőképp a Dunántúlon várható, ahol szerdán az éjféli órákig nagyjából 5-10 centiméter, csütörtök estig további 5-15 centiméter friss hóréteg is leeshet.

A nagyobb mennyiség főként a délnyugati tájakon, valamint a 200-300 méternél magasabban fekvő területeken valószínű. Másutt a hó mellett síkvidéken havas eső, helyenként eső is várható - írják a Met.hu-n.

A hófúvás miatt is figyelmeztet az OMSZ: szerdán és csütörtökön elsősorban a Nyugat-Dunántúlon a 45 kilométer/óra körüli széllökések gyenge hófúvást okozhatnak.

Szerda este az Északi-középhegység térségében szintén megerősödik az északkeleti szél, azonban a kisebb hóréteg miatt leginkább a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő, hogy a szél hordja a havat.

Csütörtökre hófúvás miatt első fokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékre. Míg havazás miatt szintén első fokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyékre.



Forrás: OMSZ

Időjárási előrejelzés péntekig

Túlnyomóan borult lesz az ég, csak szerda éjszaka és következő nap délelőtt északkeleten lesz szakadozottabb a felhőzet. Eleinte többfelé, majd egyre inkább délnyugaton, nyugaton várható havazás, havas eső, keleten eső is lehet. Csütörtökön eleinte csak délnyugaton, majd délnyugat felől ismét egyre többfelé alakul ki havazás, havas eső, délkeleten eső is. Az északkeleti, északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol gyenge hófúvás kialakulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában -2 és +5 fok között várható, de a Tiszántúlon 5, 7 fok is lehet.

Pénteken felszakadozik, csökken a felhőzet, estére délnyugaton is megszűnik a havazás. A hétvégi változóan felhős időt követően hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet, és főként délen és keleten alakulhat ki hószállingózás, havazás. Gyakran lesz erős az északkeleti, északi szél, amely hófúvásokat okozhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1, -4 fokról hétfőre általában -9, -15 fokig csökken, de a havas, gyengén felhős, szélvédett tájakon hétfőre virradóan -15, -20 fokig hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken még -1 és +5, hétfőn már csak -3 és -9 fok között várható.

A fotó forrása: Pixabay.

