Igazságügyminiszter: "a jogállamiság nem egy egyetemes fogalom"

Az Euronews felületén közölt véleménycikkben ágál Varga Judit magyar igazságügyi miniszter az ellen, hogy az unióban a jogállamisághoz kössék a források elosztását. A tárcavezető szerint ez csak egy kiüresedett fogalom politikai fegyverként való használata, valamint az egész kötözködés csak aláássa az európai integráció ügyét.

Szabó Dániel , 2019. november 19. kedd, 13:12 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

A jogállamisággal kapcsolatos aggodalmak kifejezésekor sokkal nagyobb tisztelettel kellene lenni a tagállamok sajátosságaira, ahelyett, hogy egy mesterséges, általános keretet próbálnának meg ráhúzni - vélekedik Varga Judit, aki szerint igaza van abban Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy ezt a kifejezést csak "politikai fegyverként" használják. A miniszter azt is elvitatja, hogy az uniónak egyáltalán joga lenne a kérdés vizsgálatára. "Az alapszerződés 4. cikkelye kifejezetten kimondja, hogy az unió tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti identitását, mely elválaszthatatlan része azok alkotmányos berendezkedésének" - érvel tovább, ebből levezetve, hogy a mostani jogállamisági ellenőrzési kompetencia iránti vágy Brüsszelben annak a megnyilvánulása, hogy új erőt akar az EU a kezébe, amihez valójában nincs joga.

"Azt állítani, hogy valamely tagország már nem tartozik a legfontosabb értékeket képviselő uniós közösséghez csak azért, mert másként vélekedik ilyen fajta kérdésekről,veszélyes precedenst teremtene és aláásná az európai integráció alapjait" - magyarázza Varga, aki szerint valahol normális, hogy a tagállamok máshogy viszonyulnak olyan kérdésekhez, mint például Európa keresztény gyökerei.

Varga végül azt is elvitatja, hogy szükségesek jogállamisági kritériumok az uniós pénzügyi érdekek megvédéséhez: szerinte ugyanis erre az EU-nak most is vannak eszközei. Hovatovább azt állítja az igazságügyi miniszter, hogy "a javasolt feltételekhez kötés a jelenlegi formájában az Alapszerződéssel ellentétes". Emellett úgy látja, hogy a jogállamisággal kapcsolatos eddigi uniós kezdeményezések nem járultak hozzá a közösségi értékek megerősítéséhez. Erre példaként a Magyarország ellen elindított 7. cikkely szerinti eljárást hozza fel, amely szerinte olyan kérdésekről szólt, amelyeket az Európai Bizottság, a Velencei Bizottság vagy az Európai Bíróság már lezárt. Megoldás helyett csak növelte a feszültséget a tagállamok között.

"Rossz európai vagyok, ha minderre nemet mondok? Nem. Európa választás előtt áll - nem csak az új intézményi ciklus kezdete és a többéves pénzügyi keretre vonatkozó, folyamatban levő költségvetési tárgyalások miatt, hanem az előttünk álló globális és regionális kihívások miatt is. Az uniónak az előttünk álló igazi kihívásokra kell összpontosítania. Néha ehhez az kell, hogy ne csak ahhoz legyen bátorságunk, hogy feltegyük a helyes kérdéseket, hanem ahhoz is, hogy nemet mondjunk" - zárja crédóját Varga.