Indul a roham: így választható tényleg energiatakarékos hűtő és mosógép

Rövid időre újra megnyílik Közép-Magyarországon a hűtő- és mosógépcsere támogatások csapja, de azzal is sokat lehet spórolni, ha néhány technológiai paraméterre odafigyel az új készüléket vásárló.

A közép-magyarországi régióban november 19-én, 10-14 óra között nyújthatóak be pályázatok az Otthon melege program keretéből nyerhető 25-45 ezer forint vissza nem térítendő támogatáshoz, a korszerű készülékekre cserélhessék le elavult hűtőiket, fagyasztóikat vagy mosógépeiket. A rendelkezésre álló keretösszeg 612,4 millió forint. Borítékolható, hogy az óriási érdeklődés miatt gyorsan kimerülhet a keret.

Ha Magyarországon az összes korszerűtlen hűtőt és fagyasztót modern készülékre cserélnék a háztartások, évi 1,7 millió tonnával lenne csökkenthető az ország széndioxid kibocsátása; a korszerűtlen mosógépek cseréjével pedig további több mint 250 ezer tonnás eredményt lehetne elérni - derült ki a CECED Magyarország és a GfK Hungária felméréséből. A korszerűtlen készülékek lecserélése nem csak klíma-, de igencsak pénztárcabarát lépés is, hiszen a beruházás néhány év alatt megtérül.

Egy tíz éves korú hűtő éves fogyasztási átlaga mintegy 400 kWh, de az öregebb gyártmányok ennek akár a dupláját is fogyaszthatják. Ha a tizenéves gépet A+++ kategóriás, 149 kWh-t fogyasztó, alulfagyasztós készülékre cseréljük, az áramszámlánk évente akár tízezer forinttal is kevesebb lehet lehet kisebb, de öregebb hűtők cseréjével akár 30 ezer forint is megtakarítható - állítják az LG Electronics Magyarország Kft. szakértői. Hasonló helyzet adódik a mosógépek cseréjével is: a korszerű és korszerűtlen készülékek készülékek üzemeltetési költsége között a villanyszámlán akár 10-12 ezer forint is lehet évente, de a víz- és

csatornadíjon is hasonló összeg spórolható.

A legkorszerűbb hűtők "inverter lineáris kompresszorral" készülnek, ezzel akár harmadával is csökkenhet az energiafogyasztásuk a hagyományos kompresszorral ellátott hűtőkhöz képest. Ráadásul előbbiek megbízhatóbbak, tartósabbak és szinte zajtalan működésűek. A mosógépek esetében szintén a hagyományos meghajtásnál tartósabb az "inverteres Direct Drive" motorral szerelt készülékek. Noha egy ilyen, belépő szintű mosógépet már 60 ezer forint alatt is találni, de ha olyan eszközt keres, ami hosszú évekig képes kiszolgálni, a szakértők inkább a 100 ezer forintos árhatártól megtalálható középkategóriás gépek közül válasszunk.

A fagyasztóval kombinált hűtők közül érdemes a "Total no frost" rendszerűek közül választani, mivel e gépek sem a normál hűtőtérben, sem a fagyasztóban nem jegesednek, mivel ez nagyobb energiahatékonyságot jelent. Praktikusak a variálható, összehajtogatható belső polcrendszerű készülékek, ez segíti a nagyobb edények elhelyezését, a "NatureFresh" rendszer pedig hosszabb ideig tartja frissen az ételeket, mivel minden (különböző) élelmiszert a nekik ideális mikroklímán tart - beleértve az adott rekesz hőmérsékletét és páratartalmát is.

Mosási időt a "TurboWash" rendszert használó, az öblítést hatékony fúvókákkal segítő mosógépekkel lehet spórolni. Szintén a takarékosságot szolgálja, hogy a fejlettebb gépekben súlyautomatika méri le a szennyes ruhát, hogy aztán kikalkulálja, pontosan mennyi vízre van szüksége az adott mosáshoz. A "Steam" megnevezéssel jelölt funkció is hasznos, mivel gőzzel hatékonyabb a ruhatisztítás, miközben maximálisan védi a textíliát.