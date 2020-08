Infektológus: a koronavírus súlyos elváltozásokat okoz, veszélyesebb, mint az influenza

Fontos a gének vizsgálata, hogy kiderül, miért okoz sok gyógyultnál maradandó károsodást a koronavírus. Az is kérdés, hogy mi a különbség az egyes vírustörzsek között, mert ez a védőoltások sikerességét is befolyásolja. A mostani járvány második hullámának az a nagy kérdése, hogy a gazdasági összeomlás miatt hányan lesznek öngyilkosok, vagy a tavasszal elhalasztott beavatkozásoknak hány embernél lesznek szövődményei. A koronavírus mellett nem tűntek el más fertőzőbetegségek sem, ami még veszélyt jelenthet - többek között ezekről a kérdésekről beszélt Prinz Gyula infektológus a Magyar Narancs legfrissebb számában megjelent interjújában.

Sok volt a nyitott kérdés, amikor feltűnt a koronavírus a kínai Vuhanban és elkezdett terjedni a világban, amelyek közül többet még mindig nem tudunk megválaszolni. De azt már a legelején is lehetett tudni, hogy a fertőzés nem a halálossága miatt veszélyes, a SARS-hoz képest például a 3 százalékos halálozási ráta elmarad. De a halálozás kapcsán még mindig nagyon nehéz nyilatkozni - mondta el Prinz Gyula infektológus a lapnak, szerinte most a legfontosabb, hogy feltárják kik a szuperfertőzők, és ők miért azok. Valamint azt is tisztázni kell, hogy miért okoz súlyos, maradandó szövődményeket a Covid-19.

Utóbbi témát már kutatják is, a genetikai vizsgálatok alapján az látszik, hogy vannak olyan génhibák, amelyek megmagyarázzák a tüdő- és szívkárosodást a gyógyultaknál. A probléma súlyosságát jelzi, hogy egyes embereknél akár tüdőátültetésre is szükség lehet.

A szakember szerint emellett még az fontos tisztázni, hogy a mutációt is folyamatosan monitorozni kell: egyelőre nem látszik az, hogy az eltérő koronavírus-törzsek között nagy eltérések lennének, de a vakcinakészítés szempontjából ez kulcskérdés. "Arról, hogy a koronavírus ellen jelenleg bevetésre kerülő gyógyszerek ellen van-e már rezisztens törzs, nincs információnk" - mondta el Prinz, aki szerint a mutáció problémája egyelőre teoretikus, és még működő vakcinánk sincs, hogy kiderüljön ott mekkora gátlótényezőt jelenthet.

A védőoltás hiányában a legjobb védekezés az, ha a járványvédelmi utasításoknak megfelelően cselekszik minden ember. Fontos a maszkviselés, valamint a tesztelés. "Sokan hiányolják, hogy nem olyan tesztek fejlesztésébe öltek dollártömegeket, amelyek mint egy terhességi teszt, az adott pillanatról tájékoztatnak, tehát hogy fertőzőképes vagyok-e vagy sem" - ismertette az egyik kritikát a szakember, aki szerint egyelőre továbbra is azon múlik minden, hogy az azonosított fertőzötteknél mennyire hatékony lesz a kontaktkutatás.

"A politikai ebben a kérdésben azon a szűk mezsgyén mozgott, hogy megvédje az embereket, ugyanakkor ne okozzon kárt a gazdaságban és más területeken. Még mindig nem látjuk a járvány összes következményét: hogy lesz-e ősszel öngyilkossági hullám azok között, akik végleg padlóra kerültek, megnőtt-e a családon belüli erőszak, mennyi házasság ment tönkre, milyen mentális zavarokkal jár a bezártság. És ami a legfontosabb, mennyi egészségügyi ellátás maradt el a Covid-19 miatt" - tette hozzá Prinz Gyula, aki szerint ez azért csak később derülhet ki, mert például a szívelégtelenség olyan betegség, amelyben 3-4 hónap alatt visszafordíthatatlanul károsodhat valaki egészsége. Akinél egy szívbillentyű-műtét még elvégezhető lett volna márciusban, annál már októberben lehet, hogy nem lesz az és így elkerülhetetlen, hogy meghaljon.

Végezetül a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak egy fertőzőbetegség van, még ha most az egész világ erre is figyel csak. De a zika, az ebola sem tűnt el. Még ha most a maszkviselés meg is védett minket attól, hogy tetőzzön az influneza-járványtól (ahogy Dél-Amerikában sem terjedt el úgy az influenza, mint az elmúlt években).