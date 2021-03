Már önkénteseket keresnek a magyar intenzív osztályokra

Önkénteseket toboroznak vidéken és Budapesten is a kórházakba, mert nincs elég ápoló a koronavírus-betegek ellátására. A jelentkezők gyorstalpaló tanfolyamon kapnak képzést.

Három-négy órás tréninget szervez a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete azoknak, akik egészségügyi szakképesítés nélkül segítenének a covidosokat ellátó intenzív osztályokon - írja a 444.hu. Egyebek mellett megtanítják a védőfelszerelések helyes használatát, a vérnyomás, a hőmérséklet, a légzésszám, a pulzus meghatározását és az oxigén adását különböző eszközökkel. A jelentkezőknek segíteniük kel az ágyazásnál, ágyneműcserénél, a pelenkázásnál és a betegmozgatásnál.

Lehetőleg fiatal, fizikailag és mentálisan erős, erkölcsileg feddhetetlen embereket várnak, akik hajlandók védőfelszerelésben, nehéz körülmények között dolgozni valamelyik megyei kórházban. Legjobb esetben már beoltott vagy az elmúlt hat hónapban a betegségen átesett jelentkezőket keresnek. Ha egyik sem igaz rájuk, de vállalják a fertőzésveszélyt, nem lehetnek idősebbek 45 évesnél.

A Kamara nem garantálja, hogy aki elvégzi a képzést, azt alkalmazzák is, "ez a kórházak vezetésén és a hatóságok együttműködésén fog múlni". A munkaidőről és a juttatásról mindenkivel külön egyeztetnek, aki munkába áll.

Önkénteseket keresnek a Semmelweis Egyetem klinikájára is. "Ha orvostanhallgató, ápoló vagy mentőtiszt hallgató vagy, vagy van egészségügyi végzettséged, de már más területen dolgozol, akkor mindenképp tudsz nekünk segíteni. Ha nincs ilyen végzettséged, nem tanulsz egészségügyi területen, de segíteni szeretnél, akkor is várunk!" - írják.

Segédápolói feladatokra más osztályokról is vezényelnek át dolgozókat az intenzívre. Egy budapesti kórházban a gyógytornászokat és masszőröket is behívták: ősszel még önkéntesen jelentkezhettek, most már utasítást kaptak. Eközben Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a múlt héten álhírnek nevezte, hogy kapacitásprobléma lenne az egészségügyben.