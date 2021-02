Fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet a kormány decemberi döntése

Csaknem 25 milliárd forint adóbevételtől esik el a főváros idén az iparűzési adó kormányzati lefelezése nyomán. Ráadásul erről a kiesésről az idei költségvetés összeállításakor még nem tudhattak, mert utána jelentette be a kormány.

A kormány tavaly decemberi bejelentése nyomán, miszerint az önkormányzatok a legfeljebb 2 százalékos helyi iparűzési adónak (hipa) csak maximum a felét szedhetik be a kis- és közepes vállalkozásoktól, mostanáig 23,3 milliárd forinttal kevesebb folyt be a fővárosi helyhatóságok kasszájába. Az adókedvezményt a cégek február 25-ig igényelhették, Budapesten eddig 55 172 vállalkozás adott be ilyen kérelmet az adóhatósághoz - tudta meg a 168.hu Kiss Ambrus főpolgármester-helyettestől.

A fővárosban ezen felül mintegy 70 ezer olyan KATA-s vállalkozó működik, akik automatikusan megkapták a kedvezményt. Ők évente ötvenezer forint iparűzési adót fizetnek, tőlük tehát összesítve 1,75 milliárd forint nem folyik be.

Ráadásul ennek az adóbevételnek csak 54 százaléka marad a fővárosnál, 46 százaléka a kerületekhez kerül.

Budapest a költségvetése készítésekor nem számolt ezzel a bevételkieséssel, mert az adókedvezményről szóló kormányzati bejelentés ezután történt. A városvezető szerint ha a kiesést nem kompenzálják, úgy november végére fizetésképtelen helyzetbe kerülhet Budapest.

A koronavírus-járvány kitörését megelőző évben a fővárosnak 266 milliárd forintnyi költségvetési bevétele volt, amiből 155,5 milliárd forintot tett ki az iparűzési adó.

További részleteket itt lehet olvasni.