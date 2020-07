Irigyelt dolgozók számíthatnak jelentős bércsökkentésre

Bércsökkentés lesz az autógyártóknál és a beszállítóiknál, mert a várakozásokkal szemben nem állt gyorsan vissza az új autók iránti kereslet a koronavírus-járvány enyhülése után.

Amikor tavasszal egymás után abbahagyták a munkát a hazai autógyárakban, sokan bíztak abban, hogy a járvány levonulása után a kiesett termelés jelentős része pótolható lesz, például úgy, hogy a szokásos nyári, részben a karbantartást szolgáló leállásokat elhagyják, ám miután nem állt helyre az új autók iránti kereslet az autógyártók (a Suzuki és a Mercedes) mégis tart nyári szünetet - derül ki a G7 cikkéből.

A műszakok általában csökkentett létszámmal mennek, a legtöbb helyen nem is indult újra az összes műszak. Bizonyos területek nem termelnek - mondta László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Az viszont szerinte meglepte a beszállítói láncok szereplőit - még az első szinten lévő nagy multikat is -, hogy idén is lesznek nyári leállások az autógyárakban.

Hozzátette: "Ennek nyilván van egy rejtett üzenete, amit nem szívesen tesz ki senki az ablakba: nincs nagy termelési nyomás az autógyártókon. Folyamatosan csökken a tervezett eladások száma, újabb és újabb verziók jönnek azzal kapcsolatban, hogyan folytatódik a termelés."

"A szabadságokat a legtöbb helyen elhasználták, mind az autógyárakban, mind a beszállítóknál. Nagyon sok helyen már cafeteriát váltottak át fizetett szabadságra. Munkaidő-keretben tologatják a napokat" - mondta László Zoltán. Szerinte egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyesek számára, sokan pedig csak az alapbérüket fogják megkapni. Nem az autógyárakban, de a beszállítói körben nagyon sok helyen elkezdték újraértelmezni a magyar törvényeket, amelyek szerint állásidő esetén alapbért kell fizetni. Ennek csak a 70-75-80 százalékát fizetik ki, és magyarázatként legfeljebb annyit tesznek hozzá, hogy így tudják megőrizni a munkahelyeket.