Itt a friss időjárási előrejelzés - vége a jó időnek?

Vasárnap estig várhatóan északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar, de keleten, délkeleten estig napos idő lesz.

Éjszaka délkeleten is megnövekszik a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, főként a Dunától keletre zivatar is kialakulhat, majd az éjszaka második felétől nyugat felől felszakadozik a felhőzet, fokozatosan megszűnik a csapadék.

Vasárnap keleten is csökken a felhőzet, eleinte a Tiszántúlon még eshet, majd ott is eláll az eső. Napközben gomolyfelhős, napos idő lesz többórás napsütéssel, a középső országrészben néhol zápor előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, szombaton a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 26 fok között alakul - idézi az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzését az MTI.

Mi a helyzet Európában?

A Balti-tenger fölött ciklon örvénylik, amelynek hatására arrafelé, valamint a hozzá tartozó frontok mentén - a balti államoktól Lengyelországon és Ausztrián át egészen Dél-Franciaországig - erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, helyenként zivatarok is kialakulnak.

A front mögött több fokkal hűvösebb levegő érkezik, emiatt kontinensünk északnyugati területein jelentősen gyengült a nappali felmelegedés, többfelé 20 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Ugyanakkor a front előtt még anticiklonális hatások érvényesülnek, délen és keleten túlnyomóan napos az idő, a délutáni órákra sokfelé 30, 35 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Spanyolország déli tájain 36, 39 fokot is mérnek.

Szombaton a Kárpát-medencét is eléri a hidegfront, vonulását többfelé kíséri eső, zápor, zivatar, viharos szél, és vasárnapra mintegy 10 fokkal gyengül a nappali felmelegedés.