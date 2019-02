Itt az asszonyhitel mellékhatása

Tovább ösztönzi a kiskereskedelem egyes értékesítési területeinek bővülését a kormány második fél évtől érvényes, hétpontos családvédelmi akcióterve, a forgalom növekedése az év vége felé már látható lesz az iparcikkeket, illetve a lakásépítéshez, felújításhoz kapcsolódó termékeket kínáló üzletekben - mondta a Magyar Nemzetnek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Tavaly az előző évinél rekordmértékben, hat százalékkal fogyott több árucikk a hazai kiskereskedelemben, amelynek forgalma az idén is eléri a négy-öt százalékot.

A gépjárművek mellett az iparcikkek, a tartós fogyasztási eszközök, a bútorok, a lakberendezési tárgyak, a háztartási- és fogyasztási cikkek, a barkács- és műszaki termékek, valamint a lakásépítéshez, felújításhoz kapcsolódó valamennyi termék kereskedelmében forgalombővülést hoz a kormány hétpontos családvédelmi akcióterve. Az intézkedések júliustól lépnek életbe, azonban a családok eddigi fogyasztási szokásaiból látszik, hogy a program több területen kimondottan ösztönzi majd a vásárlásokat - közölte a főtitkár az MTI szemléje szerint.

A második félévtől igénybe vehető támogatások pozitív hatása az üzletek értékesítésében várhatóan az utolsó negyedévben érhető majd tetten először, a családvédelmi intézkedések ugyanakkor középtávon, azaz jövőre, illetve még egy-két évig gondoskodhatnak a kapcsolódó kiskereskedelmi területek bőséges eladási eredményeiről - fejtette ki Vámos György.

Az akcióterv a várakozások szerint észrevehetően átalakítja majd a lakossági fogyasztás szerkezetét is. A családi otthonteremtési kedvezmény lehetőségeinek kibővítése, a használt lakásokra is felvehető nagyobb összeg egész biztos, hogy a közvetlenül kapcsolódó kereskedelem bővülésén túl a lakásbérleti piacot is megmozgatja. Arra is számítani lehet, hogy az emberek egyes szolgáltatások igénybevételét visszafogják, kiadásaikat átcsoportosítják, hogy több pénzük maradjon nagyobb banki törlesztőrészletre vagy olyan beruházásokra az ingatlanon, amelyre az állami támogatások nélkül korábban nem lett volna lehetőségük - mondta Vámos György.

A szövetség főtitkár rámutatott: az eddig ismert forgalmi statisztikák alapján az uniós viszonylatban is átlagon felüli növekedést felmutató magyarországi kiskereskedelem 2018-ban rekordértékesítést produkált. A boltokban eladott áruk mennyisége, vagyis a bővülés volumene 2017-hez képest hat százalékkal gyarapodott, ami rekorderedmény.