Itt biztos több bért kapnak a munkát keresők

Jelentős béremeléssel csábítják a munkaerőt a cégek, a hiányszakmákban átlagosan 30 százalékkal nőttek a fizetések az elmúlt évben - írja a Profession.hu. Ugyanakkor van olyan terület is, ahol túlkínálat miatt csökkentek a bérek.

Az egészségügytől kezdve az építőiparig ma szinte minden területen munkaerőhiány van Magyarországon. Ez jól látszik abból, hogy 2015 és 2017 között a fizikai és betanított munkából megduplázódott az álláshirdetések száma, de banki és biztosítási bróker pozíciók esetében is 40 százalékkal több állásra kerestek képzett munkatársat. Emellett - főleg az it szektorban - számos olyan hiányszakma van, amelyekre a jelenlegi munkaerőpiaci válságtól függetlenül, folyamatos a kereslet - írja a saját adatbázisán alapuló felmérésre hivatkozva a Profession.hu. (Fejre állhat Magyarország - baljós prognózis érkezett - ezt a cikket olvasta már?)

A munkaadók hirdetéseiben szereplő nettó fizetések átlaga a programozók és fejlesztők esetében tavaly elérte a 445 ezer forintot, ami két év alatt 20 százalékos emelkedést jelent. A termelő és szolgáltató iparban uralkodó egyre nagyobb humán erőforrás hiányát jól szemlélteti, hogy tavaly egy betanított munkásnak átlagosan 163 117 forint fizetést ajánlottak (27 százalékos növekedés), ami nem sokban marad el a konyhai munkáért kínált 177 469 forint (54 százalékos növekedés) átlagfizetéstől. Nagy a kereslet a takarító munkatársak iránt is: a nekik ajánlott bér 41 százalékos növekedéssel eléri a 140 512 forintot. Elfogytak az ácsok és az asztalosok, akik akár 225 ezer forintot is hazavihetnek havonta (30 százalékos növekedés), de felszolgálóként is reális elvárás a 190 ezer forintos fizetés (28 százalékos növekedés). Munkaerő túlkínálat egyedül az adminisztrátori kategóriában van, ahol 11 százalékot csökkentek a bérek - olvasható a közleményben.

Bár a KSH adatai szerint csak az utóbbi évben 13 százalékkal növekedtek a bérek, még mindig nem érték utol a nyugat-európai fizetéseket. Ebben az erősen humán erőforrás hiányos gazdasági környezetben sem lehetetlen munkaerőt találni, de ehhez gyökeres szemléletváltásra van szükség. Az a cég lesz hosszú távon sikeres a munkaerőpiacon, amelyik felismeri, hogy új toborzási szokásokat kell kialakítania.

Tapasztalataink szerint azokra a hirdetésekre, amelyekben szerepel a várható fizetés, 30 százalékkal több jelentkezés érkezik - tájékoztatott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési és termékmenedzsment vezetője. Egy munkahelynek ezen kívül is több lehetősége van arra, hogy vonzóvá váljon. Egyik a bérek kifehérítése és juttatási csomagok bevezetése, de vonzó lehet az inspiráló munkakörnyezet, vagy a motiváló életpályamodell is - írta az állásportál közleményében.

