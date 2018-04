Itt lehet még ingyen parkolni Budapesten - jó, ha tud róla

Egyre nehezebb Budapesten ingyen parkolni, de nem lehetetlen. A vezess.hu felhívta a figyelmet a frekventált P+R parkolókra és több, nem túl ismert lehetőségre.

Ha valóban a zsúfoltságon akarna változtatni egyetlen önkormányzat is és nem csak a könnyű pénzszerzés lebegne a szemük előtt, akkor P+R parkolók építésén kellene elgondolkodniuk. Ha lenne elég ingyenes parkolóhely akkor az autósok nagy része boldogan tenné ott le ott a kocsit, ahol senkit nem zavar és váltana tömegközlekedésre - értékelnek a portálon. De hol lehet ezt valóban megtenni?

A 4-es metró budai végállomásának közelében kialakított hatalmas és egyelőre ingyenes P+R parkolórendszer ilyen. Itt nagy befogadóképességű, 1451 férőhelyes, több darabból álló parkoló található, aki reggel időben érkezik, az biztos talál ingyenes parkolót és mehet is tovább metróval, vagy akár busszal, villamossal. A 4-es metró másik végállomása bajosabb, a Keletinél legfeljebb az Arena Pláza lehet megoldás az ingyenes parkolásra.

A 3-as metró vonalán a 100 férőhelyes újpesti P+R általában tele van, sőt, a környékbeli utcákban is problémás napközben parkolóhelyet találni. Akik kicsit kijjebbről ingáznak, azoknak megoldás lehet a Rákospalota-Újpest vasútállomás és környéke, ahol kissé kaotikus a parkolás, de legalább vannak ingyenes helyek - nem hivatalosan kijelölt - és a kocsitól vonattal lehet megközelíteni a belvárost, amire budapesti bérlettel még jegyet sem kell venni.

Kőbánya-Kispestről a repülőtérre vezető úton a 200-as busz Vecsés-nyugat megállójánál, a Shell kút melletti kurta kis utcában le lehet tenni az autót, mindenféle parkolóköltség nélkül.

A 2-es metró vonalán az Örs vezér téren lévő P+R parkoló fizetős és a metró végállomás környéki utcák is azok. Kicsit távolabb a környéken máshol már nem kell fizetni a parkolásért, míg a másik végállomás környékén. A Pillangó utcai P+R parkolót nemrég bővítették. Sajnos itt is fizetni kell.

Az 1-es villamosnak jelenleg az egyik végállomása még a budai Fehérvári út, Hengermalom út kereszteződésében van, ahol ingyenes ugyan a parkolás, de sok hely nincs, így ingázáshoz inkább máshol érdemes letámasztani a kocsit.

A Budafoki, Dombóvári kereszteződése ingyenes ugyan, de parkolóhely itt is kevés van. Aki kicsit bevállalósabb - és délről támadja a várost a budai oldalon, az kezdhet Budafokon, ahol a 17-es, 48-as villamos végállomásánál lévő Savoya parki 100 autós P+R is ingyenes, aki pedig vonattal jönne be a városba, az a budafoki (140) és a budatétényi (250 helyes) P+R-ben is leteheti a kocsit.

A BKK kb. 30 darab részben ingyenes, illetve fizetős P+R parkolóinak listáját erre a linkre kattintva lehet megtekinteni, letölteni. Ez a bő 5000 hely csak azoknak jöhet szóba, akik még reggel időben odaérnek és találnak helyet.

A P+R parkolókon kívül alig pár olyan hely maradt a városban, ahol még fizetés nélkül parkolhat az autós, de valami csoda folytán eddig kimaradt a szórásból a budai rakpart, a Műegyetem rakpart, és a fizetős zónák közé ékelődött Bartók Béla út. A Nemzeti Mobilfizetés Zrt. oldalán ingyenes az Andrássy út két szervizútja - már ha valaki talál ott helyet.