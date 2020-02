Járványos agyhártyagyulladás: szakemberek az oltási sor mielőbbi elkezdését javasolják

Itt az influenzaszezon, ami nemcsak egybeesik a járványos agyhártyagyulladásos esetek előfordulásának legtipikusabb időszakával, de a hasonló kezdeti tünetek miatt meg is nehezítheti a súlyos betegség felismerését. A szakemberek az oltási sor korai elkezdését javasolják, hiszen a betegség az 1 éves kor alatti csecsemők körében az átlagosnál 24-szer gyakrabban fordul elő.

A meningococcus baktérium különböző típusai által okozott fertőző betegség leginkább a csecsemőkre és az 5 év alatti gyermekekre veszélyes, és szélsőséges esetben 24 órán belül halált okozhat. Magyarországon az elmúlt években 41-48 járványos agyhártyagyulladás esetet regisztráltak évente, többségük hátterében a baktérium B és C típusa állt.

Gyermekgyógyász szakemberek hangsúlyozzák: a meningococcus különböző típusai ellen különböző védőoltásokkal kell védekezni - ezek nem váltják ki és nem helyettesítik egymást. Magyarországon a baktérium B és C típusa ellen egyaránt ajánlott a védekezés. A megelőzés azért is fontos, mert - különösen az influenzaszezonban - az általános vírusfertőzésre emlékeztető tünetekkel jelentkező, de azokkal szemben 24 óra alatt akár válságos állapotot előidéző betegség felismerése még a tapasztalt gyermekorvosok számára is nehéz feladat lehet.

Póta György a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint továbbra is sok a tévhit a kizárólag védőoltással megelőzhető betegséggel kapcsolatban. A különböző meningococcus elleni védőoltásokról például még most is sokan azt gondolják, hogy általános védettséget nyújtanak a baktérium minden típusával szemben. Örvendetesnek tartja ugyanakkor, hogy a korábbi évekhez képest egyre több szülő kéri az oltásokat és az elmúlt években láthatóan nőtt a fertőző agyhártyagyulladás ellen beoltott gyermekek száma.

Az életkori alkalmazhatóságot figyelembe véve a csecsemők és kisgyermekek meningococcus B elleni oltására kizárólag a Bexsero védőoltás alkalmazható. A hazai megbetegedések többségét okozó B típusú baktérium elleni védekezést is már 2-3 hónapos korban javasolt megkezdeni.