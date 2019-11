Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó hírt kaptak a súlyos betegek

Asztmások és más légúti betegségekben szenvedők gyógyulhatnak kísérleti jelleggel két magyar barlangban - írta az SME című szlovák lapra hivatkozva a hvg.hu.

Sokan vitatják a barlangterápia hatékonyságát, noha az orvosok már az 1800-as években megfigyelték, hogy a lengyelországi Wieliczka sóbányáiban dolgozókat elkerülték a "bányászbetegségnek" is hívott tüdőproblémák. A portál beszámolója szerint most kísérleti jelleggel, 2020 júniusáig a szlovák Domica barlangrendszer mellett a magyarországi Baradla és Béke barlangokban is kaphatnak kezelést az asztmások és más légúti betegségekben szenvedők.

A magyar barlangokban 90 beteget tudnak fogadni, a Baradlában egy új termet is kialakítanak erre a célra. A szlovák Domica 20 beteget fogadhat egyszerre.

Budapesten a Szemlő-hegyi barlang fogad beutalóval légúti betegeket. A termalonline.hu szerint legalább 20 magyarországi barlang lenne alkalmas barlangterápiák tartásához, közülük öt működik gyógybarlangként.

Miért jó a barlangterápia?



Miért jó a barlangterápia?



A Barlangterápia, mint klímaterápia a barlangi levegő belélegzését jelenti, és így, mint aerosol terápia a légúti megbetegedések kezelésében nyújt segítséget. Allergénmentes, tiszta levegőt biztosít a kúrán résztvevőknek. A száraz köhögést okozó, nehezen felköhöghető, vagy orrdugulást okozó váladék hígításával segíti annak kiürülését. Ezzel tisztítja a légutakat, megszűntetve az orrdugulást, a kínzó köhögés. Csökken az asthmás nehézlégzési rohamok gyakorisága és intenzitása is - írja a barlangterápiáról a Szent János Kórház honlapja. A barlangterápia, mint természetes teremaerosol-kezelés, klímakezelés, hasonló a magashegyi szanatóriumi kezeléshez. Levegője szennyezés és allergénmentes nosocomiális (egészségügyi ellátás során szerzett) fertőzési lehetőség nincs. A barlang hőmérséklete 12-13°C közötti. A barlang relatív páratartalma 95-100 százalékos, ez adja az aerosolt. Tartalmazza a sziklákból kioldott sókat, amelyek alapján az összetétele lényegében a Salvus víznek felel meg. Nem károsítja a légutak csillószőrös hengerhámját, és kitűnő váladékoldó tulajdonsága van. Az aerosol kedvező cseppátmérője lehetővé teszi, hogy belélegezve lejuthasson a legkisebb légutakba is.