Kamionok ütköztek az M1-es autópályán

A BMW tavaly év végén mutatta be az új X3-ast, így tulajdonképpen már csak idő kérdése volt, hogy az Alpina is kezelésbe vegye a németek SUV-ját. A hathengeres dízelhez nyúltak, na nem mintha a 30d-ben kevés lett volna az a 265 lóerő és 620 newtonméter. Most ráakasztottak négy turbót.