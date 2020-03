Kegyetlen tréfát űz velünk most az időjárás

A március végi havazás után tavaszias lesz az idő, főleg a hétvégén, ez azonban nem tart sokáig, mert a jövő hét elején ismét markáns hidegfront érkezik lehűléssel - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Csütörtökre virradó éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északkeleten vékonyabb lesz a felhőtakaró. A Nyugat-Dunántúlon eleinte még gyengén havazhat, majd ott is megszűnik a csapadék. A keleti, északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3, +3 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Csütörtökön változó vastagságú és mennyiségű fátyolfelhőzet mellett több órás szűrt napsütésre számíthatunk. Ugyanakkor a délnyugati, nyugati határ közelében erősebben felhős körzetek is lehetnek, de csapadék ott sem valószínű. Több helyen erős lesz a keleti, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +3 fok között alakul, de a szélvédett, derült északkeleti tájakon -2, -5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 6 és 11, a Dunától keletre 11 és 16 fok között valószínű, de a keleti határ mentén 17, 18 fok sem kizárt - írják a meteorológusok.

Pénteken nyugaton, délnyugaton kezdetben erősen felhős lesz az ég, majd arrafelé is fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és pár órára kisüt a nap, másutt jellemzően gyengén felhős, napos idő lesz. Csapadék nem valószínű. A keleti, északkeleti szelet élénk, elsősorban délnyugaton erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6 között várható, de a szélvédettebb, kevésbé felhős északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul.

Vasárnap több-kevesebb napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Főleg a nap második felében a gomolyfelhő-képződés erőteljesebb lehet, és ekkor elszórtan alakulhat ki záporeső, egy-egy zivatar. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Hétfőn kezdetben délkeleten még több órára kisüt a nap, majd északnyugat felől ott is erősen megnövekszik a felhőzet.

Egyre több helyen valószínű eső, záporeső, amely estétől a Dunántúlon helyenként már havas esőbe, havazásba válthat.

Az északias szél egyre többfelé megerősödik, főleg a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos közeli lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között várható, de az északnyugati tájakon már csak 7, 10 fok valószínű, és délelőttől egyre többfelé kezdődhet lehűlés.

Kedden a reggeli, délelőtti órákban döntően erősen felhős időre van kilátás több helyen vegyes halmazállapotú csapadékkal. Később egyre többfelé kezdhet szakadozni a felhőzet, a nap is kisüthet hosszabb-rövidebb időre. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4, 10 fok körül alakul.