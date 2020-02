Készül a magyar KAP stratégiai terve

A tervek szerint 2020 nyarára elkészülhet az EU Közös Agrárpolitikájára (KAP) vonatkozó magyar stratégiai terv – jelentette be Feldman Zsolt, az agrártárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken.

Az Európai Bizottság költségvetési javaslata szerint az európai agrárium számára egy kifejezetten kedvezőtlen terv született - mondta Feldman Zsolt. A javaslat ugyanis 20,7 százalékkal csökkentené a 2014-20-as időszakhoz képest a következő hét év európai agrárköltségvetését. Mégpedig úgy, hogy a környezetvédelmi, fenntarthatósági elvárások növekednek és többlet kötelezettségekkel járnak.

Amennyiben ez a javaslat a jelenlegi formájában valósulna meg, Magyarország szempontjából ez azt jelentené, hogy 2,2 milliárd euróval kevesebb értékű támogatás érkezne a jelenlegi időszakhoz képest. Feldman Zsolt szerint Magyarország számára ez nem elfogadható. Ami az új, többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban elfogadható lenne, hogy az a brexit után a britek befizetéseivel elvesző forrásokkal arányos legyen.

Tény, hogy a KAP az új költségvetési időszakban sok lényeges elemében változik. A termelők, a vidéken élők a változásokból előreláthatóan kevesebbet érzékelnek majd, annál nagyobb a kihívás a tervezett új szabályozásra való felkészülés a tagállamok számára.

A tagállamoknak a hagyományos program helyett most hétéves, az EU szinte összes agrártámogatását (területalapú, állat alapú közvetlen kifizetések, környezeti, valamint beruházási és egyéb vidéki támogatások) felölelő programot - úgynevezett Stratégiai Tervet - kell készíteniük. A programban a tagállamoknak éves előrehaladási vállalásokat kell tenniük. Amennyiben a vállalások nem teljesülnek, annak következményei lesznek a program végrehajtására is. Enyhülnek továbbá az előzetes, jogosultság alapú elvárások és ellenőrzések, a hangsúly a vállalások teljesítésén lesz, mind a gazdák/kedvezményezettek, mind a tagállamok szintjén. Így a remények szerint egyszerűsödik és korszerűsödik a KAP működése, a megfelelésről és a szabályok betartásáról az eredményekre és a teljesítményre helyeződik át a hangsúly - tette hozzá az államtitkár.

A magyar agrár-szakigazgatás már 2019 nyarán elkezdte a 2021-27-es stratégiai terv kidolgozását a "magyar KAP-ra" vonatkozóan, amely egyfajta "beavatkozási stratégia" lesz. Az Agrárminisztériumban (AM) működik egy tervezési koordinációs részleg, szakértőkből álló munkacsoportok alakultak az egyes fejezetek kidolgozására. A gazdák, az ágazati szereplők és a vidéken élők pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az AM által szervezett műhelybeszélgetéseken mondhatták el, hogy milyen szükségletek merülnek fel az új hétéves költségvetési időszakban a magyar agrár- és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban. Ezek alapján a remények szerint 2020 nyarára elkészülhet a magyar KAP Stratégiai Terv első változata, amelyet az Európai Bizottság is megismerhet - talán már 2021 első negyedévében -, illetve magyar agrárszakemberek és a széles közvélemény is megismerhet és véleményezhet.