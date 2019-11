Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiborultak az autósok a biztosítók új díjszabásán - Alkotmánybírósághoz fordul az autóklub

A Magyar Autóklub Alaptörvénybe ütközőnek tartja és Alkotmánybírósági eljárást kezdeményez a gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) törvény bonus-malus rendeletével szemben - közölte a Magyar Autóklub.

A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága keddi ülésén részletesen tárgyalta a bonus-malus rendelet egyes rendelkezéseit arra tekintettel, mert klubtagi panaszokból tudomására jutott, hogy akár 15 éves kármentességet követően egy egyszeri, nem jelentős összegű károkozást követően is akár négyszeresére növekedhet a biztosítási díj. A Magyar Autóklub ezért úgy döntött, alkotmánybírósági eljárás indítását kezdeményezi.

A jogállamiság sérelmét jelenti az is, hogy a meghirdetett díjak átláthatatlanok, 40-50 oldalas apróbetűs feltételekben szerepelnek, egyes biztosítóknál egy hónapon belül akár háromszor is változnak, és különösen sérelmes az, hogy a többszörös díjnövekedés abban az esetben is bekövetkezhet, ha az autós a bonus-malus rendelet felhatalmazása alapján az okozott kárt maga megtéríti.

Az Alkotmánybírósági eljárásra az is alapot szolgáltat, hogy a bonus-malus rendelet törvényi felhatalmazás nélkül, illetve azon túlterjeszkedve ad lehetőséget a biztosítóknak a fentiek szerinti díjhirdetésre.

Az ülésen jelen volt az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosi Hivatal képviselője is, ám a MABISZ képviselői, bár meghívást kaptak, nem jelentek meg - derül ki a Magyar Autóklub közleményéből.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK