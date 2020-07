Kiderült, hány magyart fertőzhetett meg a koronavírus

Magyarországon május első két hetében közel 2,5 ezer lehetett az aktív fertőzöttek száma, és 56 ezer fő eshetett át a koronavírus fertőzésen. A négy orvosi egyetem által elvégzett H-UNCOVER vizsgálat végleges eredményeit ma ismertették. A fertőzöttség a központi régióban volt a legnagyobb, korcsoportos bontásban pedig az idősebbek érintettebbek.

Cikkünk frissül....

Május 1-16 között, 10,5 ezer fős, országos reprezentatív mintán négy orvosi egyetem vizsgálta a magyarországi koronavírus fertőzöttséget. A vizsgálatban 2-3 ezer orvos, szakdolgozó és orvostanhallgató vett részt.

Tízezer lakosra 3 fertőzött és 68 fertőzésen átesett személy jutott

A 14 éves, és annál idősebb, magánháztartásban élő lakosokon PCR tesztet és szerológiai vizsgálatot is végeztek az aktív fertőzöttség, illetve a lakosság átfertőzöttségének kimutatására, valamint kérdőívet is kitöltöttek a kiválasztottak. A H-UNCOVER néven futó vizsgálat során, PCR-teszttel 3 pozitív esetet találtak, közülük ketten kórházban feküdtek - jelentette be az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón Merkely Béla, a vizsgálatot koordináló Semmelweis Egyetem rektora.

A teljes lakosságra vetítve ez alapján, 95 százalékos valószínűséggel május első felében 2421 ember lehetett koronavírus-fertőzött. A szerológiai vizsgálat szerint 56 439 eshetett már át a fertőzésen Magyarországon.

Budapesten és az észak-magyarországi régióban mérték a legmagasabb fertőzöttségi arányt, a fertőzésen már átesettek pedig szintén Budapesten, illetve Nyugat-Dunántúlon éltek.

Az eredmények a nemek között nem mutattak szignifikáns különbséget a fertőzöttségben, korcsoportos bontásban azonban az idősek között magasabb volt a szeropozitív személyek aránya. A szeropozitívak aránya nagyobb volt azok között is, akik munkába jártak, szemben az otthon tartózkodókkal, és számított az is, hogy munkába járó csak hetente egyszer, vagy naponta hagyta el az otthonát.

Nem találtak a kapcsolatot a dohányzás és a testsúly, valamint a fertőzöttség között.

Merkely nyugodt nyárra számít, de ha az ősz beköszöntével újra felfutnának a számok, szeptember végén, október elején újabb keresztmetszeti vizsgálatot végeznek.