Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, hol szálltak meg a legtöbben a Balatonnál

Hévíz, Siófok és Balatonfüred szállásadóinál töltötték tavaly a legtöbb vendégéjszakát a turisták a Balaton környéki települések közül - derül ki a Balatontipp.hu cikkéből.

A balatoni szálláshelyek tavalyi vendégéjszakáit gyűjtötte össze a Balatontipp.hu portál a KSH friss adatai alapján. Negyven település adatait összesítették, amelyek a kereskedelmi szálláshelyek és az egyéb szálláshelyek vendégéjszakái alapján a legnagyobb forgalmat bonyolították 2018-ban a balatoni régióban.

A táblázatból kitűnik, hogy Hévíz továbbra is stabilan vezet (1,279 millió vendégéjszakával) a nem kereskedelmi szálláshelyek adatainak feldolgozása után is. Siófok (973 ezer vendégéjszaka) hiába növelte meg a kereskedelmi szálláshelyek 660 ezer éjszakás forgalmát a magán szálláshelyeken eltöltött közel fele annyi éjszakával, Hévíznek így is 306 ezer éjszakás előnye maradt. Majd Balatonfüred (783 ezer vendégéjszaka) és Zalakaros (723 ezer vendégéjszaka) következik a listán.

Siófok mellett több olyan település is javított a korábbi pozícióján, ahol a magánszállásadás meghatározó részét adja a turisztikai forgalomnak. Ilyen például Balatonboglár, Balatonlelle, Badacsonytomaj, Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Balatonmáriafürdő, Balatonfenyves. Az egyéb szálláshelyekkel különösen jól teljesítők közé tartozik Alsóörs is. A magánszállásoknál összesen 171 ezer vendégéjszakét regisztráltak.

Érdekesség, hogy olyan csúcsra járatott településnek, mint a kétszázezer fesztiválvendéget fogadó Kapolcs, esélye sem volt a top40-be kerülésre. A nyaranta legalább két hétig sátortáborrá alakított községben tavaly egész évben 563 vendégéjszakát regisztráltak a magánszállásadók - írta a portál, amely további adatokat közöl a balatoni települések vendégforgalmáról.

Az élmezőny:

1. Hévíz

2. Siófok

3. Balatonfüred

4. Zalakaros

5. Zamárdi

6. Balatonboglár

7. Alsóörs

8. Keszthely

9. Balatonlelle

10. Zánka

11, Balatonszemes

12. Cserszegtomaj

13. Tihany

14. Balatonalmádi

15. Fonyód