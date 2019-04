Kiterjeszti csápjait Rogán Antal

A kormányzati beszerzések központosítása tovább folytatódik: a jövőben a Bártfai-Máger Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárcától a Rogán Antal alá tartozó Miniszterelnöki Kabinetiroda alá kerül a nemrég létrehozott Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-től. Ő dönthet a kormányzati informatikai beruházásokról.

Már hatályos az a rendelet, amely a kormányzati informatikai beszerzésekért felelős, áprilisban elején bejegyzett Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-t a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítása alá sorolja - szúrta ki az Mfor.hu a legfrissebb Magyar Közlönyből.

A portál szerint így a kormányzati kommunikációért felelős Rogán Antal lényegében megkerülhetetlen lesz az állami informatikai beszerzéseknél. Érdekesség, hogy az ügynökség működéséről és a központosított informatikai beszerzések menetéről még tavaly év végén jelent meg egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben. Eszerint a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként 15 millió forintot elérő és a 250 millió forintot meg nem haladó beszerzési igényt fogja megvizsgálni. Ha nagyobb összegről van szó, akkor konzultálnak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal, de a végső döntés ezen vásárlásoknál is a miniszteré lesz.

Rogán Antaltól nem áll távol egyébként az informatika világa, hiszen tavaly 42,6 millió forintot kapott a MobilSign Kft.-től találmányhasználati díjként. Mint emlékezetes, 2015 nyarán a politikus két társával, Csík Balázzsal és Lengyel Csabával együtt kérte egy elektronikus aláírási, illetve azonosítási eljárás levédését - idézi fel a lap.

A most a tárcájához kerülő céget - ahogy azt a portál és a hvg.hu is megírta - idén tavasszal alapították, a vezetőségben és a felügyelőbizottságban több Rogán Antalhoz közeli üzletember is feltűnik. Köztük van az a Siroki Attila, aki a politikus bizalmasaként emlegetett Kertész Balázs mellett ül a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-ben. Továbbá felügyelőbizottsági tag lett az a Gulyás-Kovács Gergely, aki még az első Orbán-kormány alatt volt tanácsadó mellette. Helyet kapott a vezetőségben a T-Systems Zrt. korábbi informatikai biztonságért felelős igazgatója, Takács József is, illetve felügyelőbizottsági tag még az a Nagy Béla, aki a déli határkerítést építő, legújabban a Honvéd focicsapatot megvásárló Metalcom egykori vezetésében is részt vett.