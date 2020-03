Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly fagy érkezik: itt a friss időjárási előrejelzés

A több órás napsütés mellett vasárnap is gomolyfelhők képződnek, és szombat este még elsősorban az Északi-középhegység területén, a főváros körül és az Észak-Alföldön, vasárnap pedig a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon másutt is elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordulhat - adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A jövő héten pedig nagy fagy érkezik.

Az OMSZ szerint hajnalig általában mérsékelt marad a légmozgás, vasárnap azonban a Szécsény-Szeged vonaltól nyugatra megélénkül, sőt a Dunántúl nyugati és északi részein meg is erősödik az északnyugati szél, emellett pedig zivatar környékén is lehet átmeneti szélerősödés. Hajnalra főként Nógrád megyében és környékén ködfoltok képződhetnek. Ne tévessze meg a meleg, még nincs vége a télnek! A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 Celsius-fok között alakul, de elsősorban az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 19 fok között valószínű. A jövő héten pedig jelentős fagy várható. Hétfőn ugyanis az ország felett egy hidegfront vonul át, amely mögött ismét jelentős lehűlés körvonalazódik. Bár napközben többfelé 10 Celsius-fok körüli meleg lesz, hajnalban komoly fagyok várhatók. Az előrejelzés szerint jelenleg a szerda tűnik a leghidegebbnek, akkor kora reggelre a fagyzugos helyeken mínusz 8-mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. Máshol is elég hideg lehet ahhoz, hogy kárt tegyen a virágokban, rügyekben. Ez a helyzet Európában A friss időjárási előrejelzés szerint a Földközi-tenger térsége fölött egy többközéppontú ciklonrendszer helyezkedik el, így arrafelé általában sok a felhő, több helyen fordul elő eső, záporeső, de emellett helyenként zivatar is kialakul. Észak-Skandinávia térségében található egy másik alacsonynyomású rendszer, melynek hidegfrontja hosszan elnyúlik Észak-Európa felett és fokozatosan a kontinens belseje felé hatol. A két ciklon között, a kontinens középső részén azonban egy nagykiterjedésű anticiklon húzódik, melynek hatására arrafelé napos, nyugodt idő a jellemző. A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig magassági hidegörvény, majd teknő alakítja, amely kedvező feltételeket teremt záporok, sőt akár néhol zivatar kialakulásához is - írta az MTI.