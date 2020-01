Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kórházi adósságrendezés: ezt kérik a beszállítók

Decemberben 3,5 milliárd forinttal csökkent a magyar kórházak adósságállománya a Magyar Államkincstár friss adatai szerint. A pénzükre váró beszállítók átláthatóságot és versenysemlegességet sürgetnek a központosított adósságrendezés során.

A kórházak lejárt tartozásállománya mára meghaladja a 70 milliárd forintot, a kormányrendelet szerint az adósságrendezésre biztosított összegek kifizetése február 29-ét követően kezdődhet el. A központosított adósságrendezés folyamatának lezárására várva,

az egészségügyi intézmények többsége egyelőre a beszállítók felé fennálló idei évi kötelezettségeit sem teljesíti

- írja közleményében az Orvostechnikai Szövetség (OSZ).

A várakozás különösen azt a több mint ezer hazai, az orvostechnológiai iparágban működő kis- és közepes vállalkozást érinti súlyosan, amelyeket a kormány kiemelten kíván támogatni. Ezek a cégek a teljesítőképességük határához értek - hangsúlyozz az OSZ.

Az évi több millió beteg ellátását úgy kell napról napra eszközökkel és szolgáltatásokkal biztosítaniuk, hogy hónapok óta, de sok esetben több mint egy éve nem jutnak hozzá a szállításaik ellenértékéhez. Mindeközben több mint tízezer munkavállalójuk megélhetéséről kell gondoskodniuk, és időben teljesíteniük a közteher-fizetési kötelezettségeiket.

Az OSZ információi szerint a kormány a tárgyalásokat a legnagyobb hitelezőkkel kezdi, ám számításaik szerint a kormányrendeletben meghatározott február 29-i határidőig nem lehetséges minden beszállítóval végigvinni az egyeztetéseket. A 2015-ös, hasonló modellt követő adósságrendezés tapasztalatai alapján az OSZ most arra hívja fel a figyelmet, hogy a tárgyalások lezárását követően, a kisebb beszállítók érdekeit is szem előtt tartva is szigorú és pontos fizetési menetrendet határozzon meg a kórházak számára a kormány.

Az OSZ véleménye szerint a magyarországi egészségügyi ellátórendszer zavartalan működése érdekében minél előbbi és minél nagyobb összegű adósságrendezésre van szükség.

A MÁK december végi adatai szerint 3,6 milliárddal csökkent az adósságállomány, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a kórházi menedzsment a konszolidációra várva tartalékolt, az ösztönző támogatásként kiosztott 36 milliárd forinthoz ugyanis a rendelet szerint az adósságrendezés szempontrendszerének tisztázása előtt nem nyúlhatnak az intézmények.