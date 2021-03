Koronavírus: újabb pofon az autósoknak

Március 15. helyett április 15-ig kell befizetni a gépjárműadót. Idén már a posta kézbesíti ki az autótulajdonosoknak a csekket, de akit nem találnak otthon, annak személyesen kell bemennie érte a postahivatalba. Az adóhivatal ugyanis ajánlott levélben küldi a felszólításokat - hangzott el az RTL Híradóban.

Tavaly az egyik első járványügyi intézkedésével elvonta a gépjárműadó beszedésének jogát az önkormányzatoktól a kormány, az idén már az adóhatóság küldi ki a csekkeket, méghozzá az eddigi önkormányzati gyakorlattal szemben ajánlott levélben.

Aki nincs otthon a kézbesítés idején, annak az ajánlott küldemény értesítéséről szóló értesítővel kell személyesen elmennie a postára, pedig járvány idején nem ajánlott a nyilvános helyeken személyesen megjelenni, így is csökkentve a kontaktusok számát. Egyebek mellett ezzel is indokolta a korlátozásokat az országos tisztifőorvos. Ezt azért lenne fontos, mert a hazánkban is megjelent koronavírus-mutánsok sokkal fertőzőképesebbek, mint volt az első hullámban az addig ismert vírus.

Öt nap után újra kézbesítenek

A Magyar Posta azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem számítanak jelentős többletforgalomra a gépjárműadó-csekkek miatt a postákon, mert a járvány miatt többen vannak otthon, így többen veszik át az ajánlott levelet a postásoktól. A szabályok szerint ha nem találják otthon a címzettet, akkor öt napig a megjelölt postán átvehető a küldemény, és azt öt nap múlva újra megkísérlik kézbesíteni. A Magyar Posta azt is javasolja azoknak, akik nem szeretnének postára menni, hogy várják meg a második kézbesítést.

A fizetési határidő: április közepe

A Pénzügyminisztérium annyit közölt a híradóval, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ütemezetten küldi ki a határozatokat, és ez várhatóan április elejére fejeződik be. A fizetési határidő az eddigi március 15. helyett április 15. lesz.

A Momentum párt szerint a kormány a gépjárműadó elvételével nem csak az önkormányzatok gazdálkodását, de az autósok egészségét is veszélyezteti, mert a személyes találkozás járványügyi kockázatot jelent.