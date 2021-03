Zsiday Viktor: nincs olyan választás, hogy GDP-növekedés vagy kevés halott

Tavasz vége óta az európai politikusok egy hamis és téves választásban hisznek: azt gondolják, hogy dönthetnek, hogy erős gazdaságot vagy kevés halottat akarnak. Ez tévképzet - írja blogján Zsiday Viktor alapkezelő.

A fejlett(nek mondott) világ nagy része újra és újra ebbe a csapdába futott bele. A megoldást már rég bemutatta számos (elsősorban ázsiai) ország: csak úgy lehet valóban erős a gazdaság, ha a vírus is eltűnik.

A magyar kormányzat most - megkésve bár, de végül helyesen - drasztikus lezárás mellett döntött, amelynek legfontosabb eleme az iskolák és óvodák bezárása. Mivel úgy tűnik, hogy a brit vírusverzió (amely mára Magyarországon is dominánssá vált) speciális "képessége" az, hogy a fiatalabbak között is erősen terjed, ezért elkerülhetetlenné vált az utolsó "szuperterjesztésre" alkalmas helyek, a gyerekek közösségi, nagycsoportos találkozásainak megakadályozása.

Valószínűleg az intézkedéseknek ez a leghatásosabb része. Nem valami kiegészítő, "próbáljuk meg ezt is" módszer, hanem a lényeg! Ha nincs a gyerekek közötti szuperterjedés, akkor azzal a vírus méregfogát húzzuk ki - írja a bejegyzésben.



Minden esély meg van arra, hogy ez a lezárás nagyon gyors, nagyon nagymértékű esetszámcsökkenést fog hozni a következő hetekben. Április közepére be lesz oltva a lakosság 20-25 százaléka, és valószínűleg átesik/átesett addigra a fertőzésen további 20-25 százalék. Emellett valószínűleg 20-25 ezer meghal a betegség szövődményeiben.

Ez az összesen 40-50 százalék immunis pedig a valószínűsíthetően erős szezonalitás mellett már azt jelenti, hogy nagyon rapid módon fog eltűnni a vírus április-májusban.

Ha erős gazdaságot akarunk, akkor súlyosan le kell csapni a vírusra, és teljesen visszaszorítani.

- véli a szakember.

A mostani intézkedések erre megfelelőek. Ha ezeket betartjuk, utána a járvány nagy valószínűséggel eltűnik legalább őszig, és a gazdaságban nagyon gyors fellendülés jöhet. Ugyanakkor a jelenlegi hazai oltási hajlandóság alacsony, ha itt marad (40-50 százalék), akkor jövő télen ismét kezdhetjük elölről az egészet, annak minden emberi és gazdasági következményével együtt.

Nincs félszívű megoldás: ha van vírus, akkor van halott, és előbb-utóbb nincs növekedés. Ha eltüntetjük a vírust, akkor nem lesz halott és lesz növekedés. Nincs finomhangolás, nincs patikamérleg, nem lehet kérni kicsit több növekedést pár halott árán. Vagy mindkettő jó, vagy mindkettő rossz - véli Zsiday Viktor.