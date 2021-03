MOK-titkár: Nincs értelme nyakló nélkül bővíteni az intenzíves ágyakat, ha nem lesz hozzá szakápoló

A kapacitások vége felé járunk, nincs értelme nyakló nélkül bővíteni az intenzíves ágyakat, muszáj meghúzni egy határt. Hiába lesz sok ágy, sok lélegeztetővel, kevés szakápoló mellett csak romlani fog az ellátás - mondta a 444.hu-nak adott interjújában Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára.

Egyre erősebben kompromisszumos az ellátás a covidos intenzív osztályokon, hivatalos adatok azonban továbbra sincsenek az ellátottakról. Hiányoznak a szakápolók, van olyan intenzív osztály, ahol már bőven 6-8 beteg jut egy szakápolóra. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyetlen ember gondoskodik ennyi betegről, hanem, hogy akik segíteni próbálnak neki, nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és képzettséggel, így nagyobb a hibalehetőség - vázolta a jelenlegi helyzetet a portálnak Svéd Tamás.

A harmadik hullám nem üresen érte a kórházakat, hiszen még véget sem ért teljesen a második. Bizonyos covid-osztályok még félig tele voltak, az intenzívek sem ürültek ki teljesen. Nemrégiben pedig hirtelen, meredeken emelkedni kezdett a betegek száma - magyarázza a helyzet gyors romlásának okait a MOK titkára.

Most arányaiban jelentősen több fiatal beteg van az intenzív osztályokon, ahova a most kórházba kerülő idősek már nem biztos, hogy eljutnak, mert a mostani "puha sorolás" mellett is egyre gyakrabban kell az orvosnak dönteni, hogy a 80 év feletti vagy a fiatal beteget ajánlja fel intenzívre. Mint kifejti, kemény sorolás esetén hivatalosan elismerik, hogy ez egy katasztrófahelyzet, az ellátandó betegek száma meghaladja a kapacitásokat.

A kemény sorolás előnye

Az orvos előveheti a Magyar Orvosi Kamara etikai bizottságának erről szóló ajánlását, és többedmagával hozhat egy tiszta, dokumentált döntést arról, miért az egyik vagy a másik ember kapja az intenzív ágyat. Puha sorolásnál ez elkenődik, nincs a döntésnek egyértelmű gazdája, aki vállaltan, objektív kritériumok alapján dönt. Igaz, hogy nem lehet és nem is szabad mindenkit minden határon túl kezelni. Most annyi történik, hogy ezek a határok jelentősen elmozdulnak - teszi hozzá Svéd Tamás.

Nagy különbség, hogy a kemény sorolás lehetőséget ad a határhúzásra, annak kijelentésére, hogy legfeljebb bizonyos mennyiségű intenzív ágyat állítunk fel, mert az még racionálisan ellátható a rendelkezésre álló személyzettel. Ha ezt tágítjuk, akkor felhígítjuk az intenzíves ellátást, aminek viszont Svéd szerint az alapvetése, hogy nem lehet valakit kicsit kezelni. Vagy megkapja az intenzíves ellátás teljes spektrumát, minden szervrendszerre vonatkozóan, vagy nem.

És ezek potenciálisan életveszélyes kezelések, egy lélegeztetőgéppel ártani is lehet, ha nem jut elég figyelem a betegre.Ha csinálunk még sok ezer intenzív ágyat, azzal nem javítunk az esélyeken - ellenkezőleg, akkor jó eséllyel azokat se fogjuk tudni megmenteni, akiket eddig.

- mondja a titkár.



A kapacitásbővítésről a járványügyi védekezés szervezőinek, köztük a kormánynak kellene döntenie, de nincs benne teljes egyetértés. Merkely Béle SE-rektor korábban azt mondta, ezer lélegeztetett koronavírusos beteget bír el az egészségügy, míg a kormányinfón nemrég az hangzott el, hogy a mostani, már így is bővített lélegeztetőgépes ágykapacitást is további közel kétezerrel tudják növelni.

Nem tudjuk, hol járunk a határhoz képest

Kollégáitól hallja, hogy építik az újabb és újabb részlegeket, szerelik fel az ágyakat lélegeztetőkkel, de nem lesz ember, aki működtesse őket, és ápolja a betegeket. Hivatalos adatok híján nem lehet megmondani, hol járunk most pontosan ehhez a határhoz képest. A számokat a járványügyi irányításnak kellene közzétennie, de most úgy tűnik, abba az irányba megy a kommunikáció, hogy senkit sem hagyhatunk teljes ellátás nélkül, mindenkinek jut lélegeztetőgép.

De azt nem mondják, hogy szakápoló is jut mindenkinek - fogalmaz a MOK titkára, aki szerint ugyanakkor az oxigénellátásra képes ágyakat például érdemes lehet bővíteni, illetve lenne értelme invazív lélegeztetést nem, de intenzív ápolást, akár non-invazív lélegeztetést biztosító intermedier egységek, szubintenzív osztályok létrehozásának, bővítésének is.

Az egészségügyi jogviszony változása miatt Svéd szerint többen mentek el azok közül, akik az elmúlt egy évet egy covidos intenzíven húzták le, iszonyatos mennyiséget dolgozva, miközben rengetegen haltak meg a kezeik közt egy eddig ismeretlen betegség miatt, és ezek után nem érezték, hogy megbecsülnék őket. Alá kellett volna írniuk az új jogviszonyt, ami jelentős korlátozásokkal jár, és nem kaptak mellé jelentős fizetésemelést, mint az orvosok.

Az intenzíves nővérek maximalisták, óramű pontossággal dolgoznak, villámgyorsan reagálnak, ott vannak, ha baj van, de ha sokáig bővítjük az intenzív osztályokat, ellehetetlenítjük a munkájukat, és ezzel tönkretesszük őket. Lehet, hogy ezt a járványt még végigcsinálják, de nem tudom megjósolni, utána hányan maradnak - figyelmeztet a MOK titkára.