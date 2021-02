Koronavírus: újabb 1548 beteg és 94 halott Magyarországon

Szerda reggelre 24 óra alatt 1548 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 94 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egy nap leforgása alatt 1548 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 391 170 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 299 989 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 250 fő.

A hivatalos adatok szerint jelenleg 4014 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 321-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kományzati honlapon.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 19,4 ezer új tesztet végeztek. A szerda reggeli számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok 8,00 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napoknál kisebb érték. A pozitivitási arány már csak bő másfélszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány viszont kisebb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél.)

Eddig 348 927 fő kapott oltást, közülük 134 824 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik-vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Kedden megérkezett az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is, így már összesen öt vakcina áll rendelkezésre Magyarországon.

A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő 4 hónapban. Az első kínai-vakcina szállítmány kedden megérkezett Magyarországra: 550 ezer adag vakcina érkezett, amely 275 ezer ember oltását teszi majd lehetővé.

Oroszországból 1 millió ember oltására elég Szputnyik-vakcinát várunk 3 hónap alatt. Az első, 20 ezer oltására elég szállítmány február elején meg is érkezett, amelyet a következő napokban a regisztrált 60 év felettiek oltására használják a megyei kórházak oltópontjain.

Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontok és a háziorvosoknál. Ezen a héten a regisztrált legidősebbeket a kórházi oltópontokon oltják, ahová a háziorvosok szervezik meg az oltandókat. Közel 23 ezer főt Pfizer-vakcinával tudnak oltani a következő napokban és 20 ezer főt Szputnyik-vakcinával. Az orosz vakcinát azoknak a 60 év felettieknek adják jelenleg, akik bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkeznek.

Negyedik körben, múlt héten megkezdődött és ezen a héten is folytatódik a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Erre az AstraZeneca-vakcinát használják, amelyet a jelenlegi előírások szerint csak 60 év alatt lehet oltani. Most 22 800 krónikus beteg oltására van lehetőség. 2280 háziorvos kapott 1-1 db ampulla vakcinát, amelyből ezen a héten is 10 krónikus beteget tudnak beoltani. A háziorvosok az AstraZeneca oltásakor erős orvosi szabadságot kapnak, hogy mely krónikus beteg páciensük oltását látják sürgetőbbnek kortól függetlenül.

A mostani oltási szakaszban a háziorvosok értesítik az oltandókat az oltás pontos helyéről és időpontjáról. Kérjük, hogy az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek az oltásra, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék a rendelőkben és a kórházi oltóponton! A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált - olvasható a honlapon.