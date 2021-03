Koronavírus: 8863 új beteg, 162 további áldozat

Már 1 319 266 fő a beoltottak száma, ebből 392 703 fő már a második oltását is megkapta, de továbbra is gyorsan terjed a járvány Magyarországon.

Cikkünket frissítjük.

Vasárnapra 24 óra alatt 8863 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 516 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt nap elhunyt 162 beteg, az összes áldozat száma így 16 952 főre emelkedett - közölte a koronavírus.gov.hu oldalon az operatív törzs.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 351 891 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 147 647 főre emelkedett. 8764 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1005-en vannak lélegeztetőgépen. Tehát míg a kórházi betegek száma 133 fővel nőtt, addig már 16 emberrel több került respirátorra egyetlen nap alatt. Szerencsére a kórházi halálozási arány csökkent: csak 1,82 százalék az előző napi ápoltakra eső mortalitás.

Az elmúlt napok folyamatosan emelkedő tesztszáma ismét bővült: bár még soha nem vettek le 42 308 mintát egyetlen nap alatt, ezeknek továbbra is 22,57 százaléka lett pozitív. Az arány különösen magas annak fényében, hogy a fertőzöttek megtalálása és elkülönítése az egyik leghatékonyabb módja a terjedési útvonalak lezárásának, ezért a WHO ezt a számot 5 százalékosra teszi, vagyis akkor vesz le egy ország elég mintát, ha csak minden huszadik teszt lesz pozitív. Még a felső türelmi határ (12 százalék) is közel kétszerese a magyar szám.

Nőtt szerencsére a beoltottak száma is: már 1 319 266 magyar kapott legalább egy dózist, közülük a másodikat már 392 703 fő. Viszont lassult az oltási ütem az előző naphoz képest: akkor 89 236, tegnap viszont csak 41 212 vakcinát adtak be. Ebből az első adagot mindössze 25 852 ember kapta meg, 15 360 pedig a második dózist.

A járvány alakulását a Pandémia.hu grafikonján láthatja:

Az elmúlt napokban a világjárvány terjedése is gyorsult: 400 ezer felett volt az átlagos napi esetszám, tehát a harmadik hullám máshol is egyre erősebb.