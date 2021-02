Koronavírus: sokkal több az új fertőzött, 14 ezer fölé nőtt az áldozatok száma

Csütörtök reggelre 2853 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon. Ez komoly növekedést jelent az előző napokhoz képest. Szerdán 1548 új esetet regisztráltak a magyar hatóságok, az utóbbi hét napban pedig napi átlagban kevesebb mint 1600 új fertőzöttet azonosítottak. Elhunyt 104 beteg, ezzel a halálos áldozatok száma 14035-re emelkedett.

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint csütörtökön újabb 2853 főnél igazolták a vírus jelenlétét, ezzel 394 023 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 035 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 301 363 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 1375 fővel 78 625-re emelkedett.

Jelenleg 4021 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 332-en vannak lélegeztetőgépen.

A mintavételek száma 20 855-tel nőtt egy nap alatt, az elvégzett tesztek 13,68 százaléka bizonyult pozitívnak.

Eddig 365 021 fő kapott oltást, közülük 141 023 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Kedden megérkezett az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is, így már összesen öt vakcina áll rendelkezésre Magyarországon. Ma újabb AstraZeneca-vakcina szállítmányt várunk és elindult az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció is.

A járványt sikerült megfékezni a következetes védekezésnek köszönhetően, de az adatok stagnálnak, sőt az elmúlt napokban nőtt az új fertőzöttek száma, ez arra figyelmeztet, hogy óvatosnak kell lenni. Európa több országában már a harmadik hullám zajlik, a brit vírusmutáns gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A kormány ezért fenntartja és március 1-ig meghosszabbította védelmi intézkedéseket - írja a központi tájékoztató oldal.