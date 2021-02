Galgóczi Ágnes: indokolt lenne a plázák és az iskolák ideiglenes bezárása

A plázák és az iskolák kéthetes lezárása is komoly eredményeket hozna a járvány fékezésében - mondta Galgóczi Ágnes, az NNK járványügyi osztályvezetője a Hír TV-nek.

A legfontosabb a kontaktusok számának csökkentése az emberek között. Az üzletek nyitva tartását esetleg egy kéthetes periódusra lehetne korlátozni azzal, hogy csak a létfontosságú élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, bankok, posták maradjanak nyitva. Azt gondolom ez indokolt lenne, hiszen a plázákban az emberek ott vannak. Már egy ilyen rövid lezárási időszak is komoly eredményeket hozhat - mondta a műsorban a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője.



Galgóczi Ágnes megfontolandónak tartja, hogy egy rövid időre digitális oktatásra álljanak át az alsótagozatos osztályok is.

"Most elég lenne egy kéthetes periódus, ezalatt a védőoltásokkal nagyon gyorsan tudnánk haladni. Ez így hatékony lenne és a járvány megfékezését szolgálná!" - fogalmazott.