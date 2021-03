Rendezetlen a gyerekfelügyelet, szorongatják a szülőket

A kormány azt kéri a kisgyermekes szülőktől, hogy ne vegyék igénybe az óvodákban és iskolákban biztosított gyermekfelügyeletet, miközben az otthon maradásuk feltételeit nem biztosítják.

Míg az intézményeket kötelezik a felügyelet megszervezésére, a szülőket arra kéri a kormány, ha módjuk van rá, ezt a lehetőséget ne vegyék igénybe - idézi a Népszava a Civil Közoktatási Platformot (CKP). Szerintük ez olyan, mintha az óvodákat és az alsó tagozatokat nem zárnák be, csak megengednék, hogy a szülők otthon tartsák a gyerekeket.

A jogszabály ugyanis csak az intézményeket kötelezi, a szülők otthonmaradásának feltételeit nem biztosítja. A CKP szerint 12 éven aluli vagy sajátos nevelési igényű idősebb gyermekükkel otthonmaradó szülőknek táppénzt kellene biztosítania az államnak, a munkáltatókat pedig köteleznie kellene arra, hogy ne szankcionálják munkavállalóikat, ha otthon kell maradniuk gyermekeikkel.

Ott, ahol a szülők munkájuk jellege (például egészségügy) miatt nem tudnak otthon maradni, a fenntartóknak is kellene biztosítaniuk gyermekfelügyeletet. Elengedhetetlennek tartják azt is, hogy haladéktalanul oltsák be az ezt igénylő oktatási dolgozókat. Hasonló elvárásokat fogalmazott meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is.