Kisebb káosz van a koronavírus-oltásra hívó sms-eknél

Megkezdődött a koronavírus elleni AstraZeneca-vakcina hétvégi beadásáról értesítő sms-ek kiküldése. De sok anomália van a rendszerben: többen kaptak 300 kilométerre lévő oltópontra szóló behívót, másokat úgy érte ez üzenet, hogy pár napja kapták meg a vackinát. Utóbbiak között ráadásul van olyan, akit nem rég még Pfizerrel oltottak, most viszont AstraZenecát kínálnak a számukra.

"Sopronban élek, de szegedi oltóponton várnak AstraZenecára" - ismertette a Napi.hu egyik olvasója, hogy nagyon örült, amikor megkapta a koronavírus-oltásról szóló, a Vakcinainfótól érkező üzenetet, de meglepődött, hogy több átszállással elérhető, százkilóméterekre lévő helyre mehetne. Mivel autója nincs, rokonoktól és barátoktól próbál segítséget kérni, hogy eljuthasson valahogyan a helyre. Mivel autoimmunbetegsége is van, a tömegközlekedést mindenképpen megpróbálná elkerülni, bár hatalmas időveszteséggel tudna eljutni.

Más olvasóink is jelezték, hogy csütörtökön - ahogy Müller Cecília országos tisztifőorvos is bejelentette - valóban megkezdődött az smsek kiküldése, és sokan megis kapták AstraZeneca-oltásra a behívójukat erre a hétvégére. Többen közülük Békéscsabán élnek, de Szolnokra kaptak időpontot, míg volt olyan is, aki éppen pár napja kapott Pfizer-oltást, de most az oxfordi készítményt jelezték neki az üzenetben, mint amit megkaphat.

"Próbáltam a központi telefonszámot felhívni, hogy tájékoztatást kérjek, miért kellene Pest megyéből Komáromba mennem, de nem tudtam senki elérni a koronavírus tájékoztató oldalon megadott telefonszámon" - jelezte egy másik érintett, akinek március végi időpontra kellene mennie az ismétlő oltásra, de most vasárnapi (március 7-i) időpontot kapott.

A problémás üzenetek viszonylag gyakorinak tűnnek: nemcsak a több tudomásunkra jutott üzenet, de a hivatalos Koronavírus tájékoztató oldal Facebook-felületén is tucatjával olvashatók hasonló kommentek. Itt is szerepel Sopron-Szeged, Békéscsaba-Szolnok, Gyömrő-Komárom lakhely-oltópontos párosítás. De olyanok is jelentkeztek, akik már kaptak oltást és most újra hívják őket.

Az ügyben megkerestük a Kormányzati Tájékoztató Központot, amely a Miniszterelnöki Kabinetirodán működik, ugyanis ez a minisztérium, amelyik hivatalosan kezeli a vakcinainfo.gov.hu-n regisztrációkor megadott személyes adatokat. Ezen az oldalon egyébként az oltásra való jelentkezéskor meg kell adni az elérhetőségek (telefonszám, emailcím) mellett a lakóhelyet is, vagyis a központ talán tudja, mi okozhatja a fent felsorolt anomáliákat és kavarodásokat. Amint megérkezik válaszuk, frissítjük a cikkünket.